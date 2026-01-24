24 जनवरी 2026,

शनिवार

श्री गंगानगर

खेती की नई तकनीक देखने-समझने उमड़े किसान

श्रीगंगानगर.पंच गौरव योजना के तहत सूरतगढ़ बाइपास पर शुक्रवार से तीन दिवसीय किन्नू महाकुंभ उत्सव शुरू हुआ। महाकुंभ उत्सव का शुभारंभ विधायक जयदीप बिहाणी, भाजपा जिलाध्यक्ष शरण पाल सिंह मान, प्रियंका बैलान, उप निदेशक (उद्यान) प्रीति बाला गर्ग, सहायक निदेशक सुरजीत कुमार गौतम, सुशील कुमार व कविता स्वामी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं कृषि विशेषज्ञों की [&hellip;]

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jan 24, 2026

श्रीगंगानगर.पंच गौरव योजना के तहत सूरतगढ़ बाइपास पर शुक्रवार से तीन दिवसीय किन्नू महाकुंभ उत्सव शुरू हुआ। महाकुंभ उत्सव का शुभारंभ विधायक जयदीप बिहाणी, भाजपा जिलाध्यक्ष शरण पाल सिंह मान, प्रियंका बैलान, उप निदेशक (उद्यान) प्रीति बाला गर्ग, सहायक निदेशक सुरजीत कुमार गौतम, सुशील कुमार व कविता स्वामी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं कृषि विशेषज्ञों की उपस्थिति में हुआ। जिलेभर से पहुंचे किसानों और आम नागरिकों की सहभागिता ने आयोजन को मेले का रूप दे दिया। पतंगबाजी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न गतिविधियों ने उत्सव में रंग भर दिया।

किन्नू बना पहचान

विधायक बिहाणी ने कहा कि श्रीगंगानगर का किन्नू देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए पहचाना जाता है। राज्य सरकार के स्तर पर किन्नू को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि किसानों को बेहतर बाजार, प्रोसेसिंग सुविधाएं और निर्यात के अवसर मिल सकें। वक्ताओं ने कहा कि श्रीगंगानगर में किन्नू की शुरुआत बेहद सीमित स्तर पर हुई थी, लेकिन आज यह फसल जिले की पहचान बन चुकी है।

कम लागत में अधिक उत्पादन संभव

महाकुंभ में किन्नू उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों, ड्रिप सिंचाई, जल संरक्षण, उन्नत पौध रोपण और रोग प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धतियों से कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। किन्नू आधारित मूल्य संवर्धन जैसे जूस, स्क्वैश,जैम और प्रोसेस्ड उत्पाद को अपनाकर किसान अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं।किन्नू महाकुंभ में पशुपालक गाय, बैल, बकरी व घोड़े भी विक्रय के लिए लेकर आए हैं। किसान उनसे भाव करते नजर आए। बाइपास पर आयोजन होने के कारण शहरी लोगों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। रात्रि में हुई बारिश ने व्यवस्थाओं में कुछ खलल जरूर डाला।

कलक्टर ने किया निरीक्षण

दोपहर चार बजे जिला कलक्टर डॉ.मंजू ने मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने भविष्य में इस आयोजन को व्यापक स्तर पर आयोजित का सुझाव दिया। महाकुंभ शनिवार और रविवार को भी जारी रहेगा।

24 Jan 2026 12:20 pm

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

