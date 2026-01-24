खेती की नई तकनीक देखने-समझने उमड़े किसान

महाकुंभ में किन्नू उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों, ड्रिप सिंचाई, जल संरक्षण, उन्नत पौध रोपण और रोग प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धतियों से कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। किन्नू आधारित मूल्य संवर्धन जैसे जूस, स्क्वैश,जैम और प्रोसेस्ड उत्पाद को अपनाकर किसान अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं।किन्नू महाकुंभ में पशुपालक गाय, बैल, बकरी व घोड़े भी विक्रय के लिए लेकर आए हैं। किसान उनसे भाव करते नजर आए। बाइपास पर आयोजन होने के कारण शहरी लोगों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। रात्रि में हुई बारिश ने व्यवस्थाओं में कुछ खलल जरूर डाला।