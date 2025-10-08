Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

किसानों ने दी स्टेट हाइवे जाम की चेतावनी

घग्घर बहाव क्षेत्र के रंगमहल एस्केप में से पानी छोडऩे को लेकर किसानों में विवाद गहरा गया है। घग्घर डिप्रेशन क्षेत्र के किसान रंगमहल स्केप से पानी नाली बेड में जारी रखने की मांग पर अड़े हुए हैं।

श्री गंगानगर

Yogesh Tiwari

Oct 08, 2025

सूरतगढ़. रंगमहल एस्केप से नाली बेड में पानी छोडऩे के बाद एकत्रित हुए किसान।

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). घग्घर बहाव क्षेत्र के रंगमहल एस्केप में से पानी छोडऩे को लेकर किसानों में विवाद गहरा गया है। घग्घर डिप्रेशन क्षेत्र के किसान रंगमहल स्केप से पानी नाली बेड में जारी रखने की मांग पर अड़े हुए हैं। वही, मानकसर, सीलवानी,34 एसटीबी, अमरपुरा आदि क्षेत्र के किसानों ने रंगमहल स्केप से पानी बंद करने की मांग को लेकर एडीएम दीनानाथ बब्बल को ज्ञापन दिया। इसके बाद घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खंड हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता ने रंगमहल स्केप से पानी बंद करने के आदेश जारी किए। इसके बावजूद रंगमहल स्केप से पानी बंद नहीं होने पर क्षेत्र के किसानों में रोष फैल गया। किसान बुधवार सुबह करीब ग्यारह बजे एसडीएम कार्यालय में एकत्रित होंगे तथा एसडीएम से मुलाकात करके पानी बंद करने के आदेश की पालना करवाने की मांग करेंगे। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर दोपहर करीब बारह बजे सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग स्थित मानकसर पर जाम लगाने की भी चेतावनी दी है।
सूरतगढ़, श्रीबिजयगर, अनूपगढ़ घग्घर बहाव क्षेत्र के किसानों ने पूर्व सरपंच मुखराम खिलेरी व ओम पूनिया के नेतृत्व में एडीएम दीनानाथ बब्बल को ज्ञापन सौंपकर रंगमहल स्केप से पानी बहाव क्षेत्र में छोड़े जा रहे तीन हजार क्यूसेक से अधिक पानी को तुरन्त प्रभाव से बंद करने की मांग की। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि घग्घर रंगमहल स्केप से नाली बहाव क्षेत्र में अवैध रूप से तीन हजार क्यूसेक पानी की निकासी गत 15-20 दिनों से की जा रही है। इस वजह से पक्की फसल काट कर लाने से आवागामन का कोई रास्ता नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही आगामी गेहूं, सरसों, चना की फसल की काश्त करने का समय आ गया है। फसल काश्त से समय से पूर्व पानी नहीं सूख सकेगा। जिससे फसल काश्त नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को रंगमहल स्केप का अवैध रूप से चल रहे पानी को स्थानीय प्रशासन की मौखिक सहमति से बंद कर दिया गया। लेकिन रात्रि समय में 50-60 लोगों ने रंगमहल स्केप के गेटों को अवैध रूप से खोल दिया। पूर्व सरपंच मुखराम खिलेरी ने बताया कि किसानों का प्रतिनिधिमंडल ने हनुमानगढ़ के घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खंड के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की। अधिशासी अभियंता ने सहायक अभियंता को रंगमहल स्केप से पानी बंद करने के आदेश जारी किए।

