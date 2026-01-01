फिरोजपुर फीडर बंदी: पंजाब की खामोशी से राजस्थान में असमंजस, पानी की वैकल्पिक व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि पंजाब फिरोजपुर फीडर के साथ-साथ इंदिरा गांधी नहर के पंजाब क्षेत्र में शेष लाइनिंग कार्य भी एक साथ कराना चाहता है। दोनों कार्यों का ठेका एक ही ठेकेदार को दिया गया है, इसी कारण जनवरी में बंदी लेने की योजना बनाई गई। हालांकि राजस्थान जल संसाधन विभाग ने गंगनहर में वैकल्पिक जल व्यवस्था सुनिश्चित होने से पहले बंदी को स्वीकृति देने से इनकार किया है, जिसके बाद पंजाब की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।