1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

फिरोजपुर फीडर बंदी: पंजाब की खामोशी से राजस्थान में असमंजस, पानी की वैकल्पिक व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

firozpur feeder: राजस्थान में बंदी के दौरान गंगनहर में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर उठे सवालों पर पंजाब कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Jan 01, 2026

firozpur-feeder

फिरोजपुर फीडर। पत्रिका फाइल फोटो

श्रीगंगानगर। फिरोजपुर फीडर में प्रस्तावित बंदी को लेकर पंजाब की ओर से अब तक खामोशी बनी हुई है। राजस्थान में बंदी के दौरान गंगनहर में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर उठे सवालों पर पंजाब कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है, जिससे पूरे मामले में असमंजस की स्थिति बन गई है।

पंजाब जनवरी माह में फिरोजपुर फीडर की बंदी लेने का इच्छुक है और इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज चुका है। हालांकि राजस्थान जल संसाधन विभाग ने गंगनहर में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना बंदी के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद से पंजाब जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं।

बंदी के दौरान गंगनहर के लिए वैकल्पिक जल व्यवस्था की मांग

फिरोजपुर फीडर बंदी को लेकर हाल ही में ग्रामीण किसान मजदूर समिति की सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के साथ बैठक हुई थी। बैठक में समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बंदी के दौरान गंगनहर के लिए वैकल्पिक जल व्यवस्था की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। इस मांग को लेकर विधायक जयपुर में वार्ता के लिए गए, लेकिन पंजाब की ओर से जवाब नहीं आने के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी।

इसी कारण जनवरी में बंदी लेने की योजना बनाई

विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि पंजाब फिरोजपुर फीडर के साथ-साथ इंदिरा गांधी नहर के पंजाब क्षेत्र में शेष लाइनिंग कार्य भी एक साथ कराना चाहता है। दोनों कार्यों का ठेका एक ही ठेकेदार को दिया गया है, इसी कारण जनवरी में बंदी लेने की योजना बनाई गई। हालांकि राजस्थान जल संसाधन विभाग ने गंगनहर में वैकल्पिक जल व्यवस्था सुनिश्चित होने से पहले बंदी को स्वीकृति देने से इनकार किया है, जिसके बाद पंजाब की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

Year Ender 2025: बीसलपुर ने दी खुशी… बनास का हादसा दे गया दर्द; नए साल में उम्मीदों की आहट
टोंक
tonk-news-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 08:04 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / फिरोजपुर फीडर बंदी: पंजाब की खामोशी से राजस्थान में असमंजस, पानी की वैकल्पिक व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्री गंगानगर : शीतलहर और बारिश ने पलटा मौसम का मिजाज, तापमान 6 डिग्री से ज्यादा लुढ़का

sri Ganganagar Rain
श्री गंगानगर

नोएडा के मंच पर चमकी श्रीगंगानगर की बेटी, ऐश्ले बनीं मिस टीन आइकॉन इंडिया

श्री गंगानगर

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए चल रहा था बड़ा रंगदारी रैकेट, 91 लाख नकदी बरामद, जोधपुर-बीकानेर-पंजाब के 7 गुर्गे गिरफ्तार

Lawrence Bishnoi gang
श्री गंगानगर

श्री गंगानगर-सूरतगढ़ फोरलेन हाईवे परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, सर्वे का काम हुआ शुरू… किसानों की 800 बीघा भूमि का होगा अधिग्रहण

sri Ganganagar Suratgarh Road
श्री गंगानगर

छोटे गेट पर बड़ा बवाल: नई धानमंडी में रास्ता बंद, प्रेम नगर के लोग धरने पर उतरे

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.