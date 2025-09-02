हाईवोल्टेज लाइन में करंट लगने से गैस एजेंसी कर्मी की मौत
सूरतगढ़.ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेण्डर की सप्लाई करने वाले स्थानीय गैस एजेंसी कर्मी की सोमवार को पीलीबंगा तहसील के मानकथेड़ी गांव में हाईवोल्टेज विद्युत तार की चपेट में आ गया। उसे ग्रामीणों की मदद से यहां ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया गया। गैस एजेंसी कर्मी की मौत की सूचना मिलने पर जनप्रतिनिधि व मृतक के परिजन उपजिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने पीलीबंगा से जोधपुर विद्युत वितरण निगम के मनदीप सिंह, गैस एजेंसी प्रबंधक के साथ वार्ता की। इसमें जोधपुर डिस्कॉम की तरफ से पांच लाख रुपए, गैस एजेंसी की ओर से करवाए बीमा क्लेम 3 से 5 लाख रुपए, गैस एजेंसी की ओर से दो लाख रुपए नगद देने पर सहमति जताई गई। इसके बाद पीलीबंगा पुलिस ने उप जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।