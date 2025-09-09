राजस्थान में यहां घग्घर नदी का टूटा बंधा, इलाके के विद्यालयों में 2 दिन की छुट्टी, किसानों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

किसान मनप्रीत सिंह ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे शेर सिंह और गुरप्रीत सिंह के खेत के पास बांध में रिसाव शुरू हुआ, जो देखते ही देखते 10 फीट से ज्यादा क्षेत्र तक फैल गया। ऐसे में ग्रामीणों ने प्लास्टिक के थैलों में मिट्टी भरकर मानव श्रृंखला बनाई और महज आधे घंटे में रिसाव पर काबू पा लिया। इसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर-लोडर की मदद से बांध के आसपास मिट्टी डालकर मजबूती दी गई, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने।