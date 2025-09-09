वर्षा ‘काल’: पूरे राजस्थान में 100 से अधिक तो वहीं उदयपुर में अकेले ही 10 लोगों की मौत, 1 युवक 3 दिन से लापता



इस बार उदयपुर जिले में अब तक डूबने और बहने से 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जबकि प्रदेश में 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में हाल ही में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, मानसून सीजन 15 जून से अगस्त अंत तक बहने या डूबने के साथ ही अन्य संबंधित घटनाओं से सहित 100 मौत हो चुकी है। वर्षा जनित हादसों के कारण इतने ही लोग घायल भी हुए हैं। अब तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों की ओर से भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों से एक हजार लोगों को रेस्क्यू किया गया है।