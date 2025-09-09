Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

वर्षा ‘काल’: पूरे राजस्थान में 100 से अधिक तो वहीं उदयपुर में अकेले ही 10 लोगों की मौत, 1 युवक 3 दिन से लापता

उदयपुर जिले में इस बार अब तक डूबने और बहने से 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जबकि प्रदेश में 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 09, 2025

Udaipur
उदयपुर में बरसात बनी आफत (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: वर्षा काल अब जनजीवन के लिए ’काल’ बन गया है। शहर में दो दिन में दो हादसे हो चुके हैं। एक हादसा रविवार रात को हुआ, जिसका शव सोमवार को निकाला गया। आयड़ नदी में रेस्क्यू में बचाए गए युवक के अलावा उसका साथी तीन दिन से लापता है, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया।


इस बार उदयपुर जिले में अब तक डूबने और बहने से 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जबकि प्रदेश में 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में हाल ही में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, मानसून सीजन 15 जून से अगस्त अंत तक बहने या डूबने के साथ ही अन्य संबंधित घटनाओं से सहित 100 मौत हो चुकी है। वर्षा जनित हादसों के कारण इतने ही लोग घायल भी हुए हैं। अब तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों की ओर से भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों से एक हजार लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

ये भी पढ़ें

पीएम किसान योजना: राजस्‍थान के 80 लाख से अधिक क‍िसानों के खातों में डाले जाएंगे करोड़ों रुपए, जानें कब आएगी 21वीं किस्त
जयपुर
PM-Kisan Yojana

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई हादसे

भारी बरसात में नदी-नाले उफान पर रहते ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनेक घटनाएं सामने आई है। डबोक थाना क्षेत्र की एक माइंस में भरे बरसाती पानी में चार बच्चे डूब गए थे। वहीं, सायरा क्षेत्र में सोमवार को ही एक व्यक्ति बह गया। इससे पहले झाड़ोल और कोटड़ा में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं।

शनिवार सुबह 11 बजे आयड़ नदी में दो युवक फंसे थे। एक को 7 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया, जबकि दूसरा रवि नामक युवक लापता हो गया, जिसका अब तक पता नहीं चला है। रविवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट पर आपता प्रबंधन टीमें फिर सक्रिय हुई। सोमवार सुबह 11 बजे फिर सर्च ऑपरेशन चला, जो शाम 7 बजे तक जारी रहा।

नागरिक सुरक्षा विभाग से 12 जवानों ने कलड़वास से 2 किमी तक पड़ताल की। शाम 4 बजे सूखा नाका में पीवीसी बोट उतारी गई। उदयसागर की एक दिशा से सिविल डिफेंस तो दूसरी से एसडीआरएफ ने छानबीन की, लेकिन पता नहीं चला। मंगलवार सुबह कलड़वास, खरबडिय़ा, कानपुर में सर्च ऑपरेशन चलेगा।

डबोक थाना क्षेत्र के ओडी नांदवेल पुलिया पर नदी के बहाव में जीप लेकर उतरे दो जनों की जान सांसत में आ गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और सिविल डिफेंस के मार्फत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दोनों जनों को सुरक्षित निकाला गया। डबोक थानाधिकारी हुुकुम सिंह ने बताया कि सोमवार रात 10.30 बजे दो जनों के जीप सहित ऑडी नांदवेल पुलिया पर तेज बहाव में फंसे होने की सूचना मिली। जीप में दो युवक सवार थे। पुलिस ने बेरिकेट्स और झाड़ियां लगाकर रास्ता बंद कर रखा है, फिर भी युवक झाड़ियां हटाकर बहाव में उतर गए थे।

दोनों लापरवाही बरतते हुए बहाव में उतर गए, लेकिन बीच में पहुंचकर अटक गए। सूचना पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची। टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता से दोनों युवकों को गाड़ी सहित सुरक्षित बाहर निकाला। युवक बीडवा खेड़ा कानोड़ निवासी विक्रमसिंह और कानोड़ निवासी कान्हा सिंह बताए गए हैं। रेस्क्यू टीम में विजय नकवाल, विपुल चौधरी, कपिल सालवी, सचिन कंडारा, दिनेश गमेती, प्रकाश राठौड़ शामिल थे।

आयड़ नदी में बहे युवक का मिला शव

भूपालपुरा थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह ब्रिज के यहां रविवार रात करीब 11 बजे बहे युवक का शव सोमवार को निकाल लिया गया। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू करके शव का पता लगाया। बताया गया कि यहां कुछ युवक जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे। इस दौरान आलू फैक्ट्री एरिया निवासी शेर मोहमद (31) फिसलकर नदी में गिरा और बह गया। सिविल डिफेंस की टीम ने सोमवार सुबह से दोपहर तक सर्च ऑपरेशन चलाया तो युवक का शव मिल गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पूरे वेग से बह रही यह नदी, 9 साल बाद पुलिया डूबी, खुशी से खिल उठे ग्रामीणों के चेहरे
भीलवाड़ा
Banas River

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / वर्षा ‘काल’: पूरे राजस्थान में 100 से अधिक तो वहीं उदयपुर में अकेले ही 10 लोगों की मौत, 1 युवक 3 दिन से लापता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.