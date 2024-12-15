सरकारी मापदण्डों में उलझी मूंगफली की सरकारी खरीद

सूरतगढ़. इस बार सरकारी खरीद के लिए निर्धारित मापदण्डों पर मूंगफली की गुणवत्ता खरे नहीं उतर रही। इस वजह से किसान सूरतगढ़ खरीद केन्द्र की बजाए बीकानेर की मंडियों में ले जाकर मूंगफली निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं। यहां सबसे खास बात यह है कि सरकारी मापदण्डों में मूंगफली में 70 प्रतिशत गोटा होना अनिवार्य है,जबकि खरीद केन्द्र में सैम्पल के लिए आ रही मूंगफली में55 से 60 प्रतिशत गोटा होना पाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केन्द्र पर मूंगफली की सरकारी खरीद कार्य शुरू हुआ। इसके तहत प्रथम दिन पांच किसानों को टोकन भी जारी हुए। लेकिन सरकारी खरीद के लिए निर्धारित मापदण्डों पर मूंगफली मापदण्डों पर खरा नहीं उतर रही। खरीद कार्य के लिए मूंगफली की गुणवत्ता के लिए मूंगफली में 70 प्रतिशत गोटा निर्धारित हो रखा है। जबकि क्षेत्र में मूंगफली में 55 से 60 प्रतिशत गोटा पाया जा रहा है। इस वजह से मूंगफली खरीद केन्द्र पर नहीं आ रही। मूंगफली के लिए समर्थन मूल्य 6783 रुपए निर्धारित है, जबकि मूंगफली की गुणवत्ता कम होने की वजह से किसान बीकानेर की मंडियों में मूंगफली बेच रहे हैं। टिब्बा क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन हुआ है। लेकिन गोटा कम होने की वजह से किसान मूंगफली के बेचान के लिए बीकानेर की तरफ रूख कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मूंगफली की सरकारी खरीद पर निर्धारित मापदण्ड अधिक है। इस वजह से मूंगफली सरकारी खरीद की बजाए निजी व्यापारियों को मजबूरन बेचना पड़ रहा है।