Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

सरकारी मापदण्डों में उलझी मूंगफली की सरकारी खरीद

सूरतगढ़. इस बार सरकारी खरीद के लिए निर्धारित मापदण्डों पर मूंगफली की गुणवत्ता खरे नहीं उतर रही। इस वजह से किसान सूरतगढ़ खरीद केन्द्र की बजाए बीकानेर की मंडियों में ले जाकर मूंगफली निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं। यहां सबसे खास बात यह है कि सरकारी मापदण्डों में मूंगफली में 70 प्रतिशत गोटा होना अनिवार्य है,जबकि खरीद केन्द्र में सैम्पल के लिए आ रही मूंगफली में55 से 60 प्रतिशत गोटा होना पाया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Jitender ojha

Dec 15, 2024

सूरतगढ़. इस बार सरकारी खरीद के लिए निर्धारित मापदण्डों पर मूंगफली की गुणवत्ता खरे नहीं उतर रही। इस वजह से किसान सूरतगढ़ खरीद केन्द्र की बजाए बीकानेर की मंडियों में ले जाकर मूंगफली निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं। यहां सबसे खास बात यह है कि सरकारी मापदण्डों में मूंगफली में 70 प्रतिशत गोटा होना अनिवार्य है,जबकि खरीद केन्द्र में सैम्पल के लिए आ रही मूंगफली में55 से 60 प्रतिशत गोटा होना पाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केन्द्र पर मूंगफली की सरकारी खरीद कार्य शुरू हुआ। इसके तहत प्रथम दिन पांच किसानों को टोकन भी जारी हुए। लेकिन सरकारी खरीद के लिए निर्धारित मापदण्डों पर मूंगफली मापदण्डों पर खरा नहीं उतर रही। खरीद कार्य के लिए मूंगफली की गुणवत्ता के लिए मूंगफली में 70 प्रतिशत गोटा निर्धारित हो रखा है। जबकि क्षेत्र में मूंगफली में 55 से 60 प्रतिशत गोटा पाया जा रहा है। इस वजह से मूंगफली खरीद केन्द्र पर नहीं आ रही। मूंगफली के लिए समर्थन मूल्य 6783 रुपए निर्धारित है, जबकि मूंगफली की गुणवत्ता कम होने की वजह से किसान बीकानेर की मंडियों में मूंगफली बेच रहे हैं। टिब्बा क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन हुआ है। लेकिन गोटा कम होने की वजह से किसान मूंगफली के बेचान के लिए बीकानेर की तरफ रूख कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मूंगफली की सरकारी खरीद पर निर्धारित मापदण्ड अधिक है। इस वजह से मूंगफली सरकारी खरीद की बजाए निजी व्यापारियों को मजबूरन बेचना पड़ रहा है।

कम दाम पर बेची जा रही मूंगफली

क्षेत्र के किसान सरकारी खरीद की बजाए बीकानेर की मंडियों में मूंगफली कम दाम पर बेच रहे हैं। बीकानेर में कम गोटे वाली मूंगफली के भाव 4500 से 5000 रुपए तक बिक रही है। सूरतगढ़ क्षेत्र में टिब्बा क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन होता है। वर्तमान में ट्यूबवैल के पानी से मूंगफली की फसल तैयार हुई है। किसानों का कहना है कि गोटा कम होने की वजह से मूंगफली के भाव भी कम मिल रहे हैं। सरकारी नियमों पर खरा नहीं उतरने पर सूरतगढ़ की बजाए बीकानेर जिले में मूंगफली का बेचान करना पड़ रहा है।

राजफैड ने तीसरी बाद बदला वेयर हाउस,मूंग की सरकारी खरीद कार्य जारी

क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से मूंग की सरकारी खरीद कार्य जारी है। अबतक 4281 बैग मूंग की सरकारी खरीद हुई है,जबकि 3173 बैग मूंग का उठाव हो चुका है। वही, खरीद केन्द्र पर 965 बैग पड़े हैं। मूंगफली के लिए अबतक बीस किसानों को टोकन जारी हो चुके हैं। वही,मूंगफली के लिए 691 व मूंग के लिए 327 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। खरीद केन्द्र पर सोमवार को कलकता से मूंगफली के लिए 26500 बैग आए थे। इसमें से 2 हजार बैग श्रीबिजयनगर, 4 हजार बैग संगरिया, 2500 बैग हनुमानगढ़,1 हजार बैग टिब्बी भेजे जा चुके हैं। वर्तमान में खरीद केन्द्र पर मूंगफली के लिए 20657 बैग पड़े हैं। वही, खरीदशुदा मूंग से भरे बैग रखने के लिए राजफैड ने तीसरी बार वेयरहाउस बदला है। शुरुआत में 14 से 28 नवम्बर तक सूरतगढ़ के रीको स्थित वेयर हाउस में 773 बैग रखवाए गए थे। जबकि 29 नवम्बर से हनुमानगढ़ सीडब्ल्यूसी द्वितीय में 2400 बैग रखे गए थे। अब राजफैड ने भगवानसर सीडब्ल्यूसी वेयर हाउस आवंटित हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 06:53 pm

Published on:

15 Dec 2024 05:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / सरकारी मापदण्डों में उलझी मूंगफली की सरकारी खरीद

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खु​शियों की दावत ​खिलाकर लौट रहे थे, बने मौत का निवाला

भारतमाला रोड पर भीषण हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत
श्री गंगानगर

सडक़ पर खतरे की सवारी, नौनिहालों की जान सांसत में!

श्री गंगानगर

Rajasthan: ऑनलाइन शॉपिंग के पैसे देने से मां ने किया मना तो नाराज बेटी ने उठाया ये खौफनाक कदम, टेंशन में आ गए परिजन

श्री गंगानगर

कृषि:गंगानगर की धरती पर केमिकल का साया,पोषक तत्वों की कमी से क्षीण हो रही जैविक शक्ति

श्री गंगानगर

सूख रही धरती की कोख: श्रीगंगानगर में जहरीले पानी-रासायनिक खादों से घट रही मिट्टी की ताकत, 95 हजार नमूनों की हुई जांच

Sriganganagar soil
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.