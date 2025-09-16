चोरी कर बाइक महज पांच हजार रुपए में बेचता, आरोपी से छह बाइक बरामद

श्रीगंगानगर. इलाके में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने जब एक संदिग्ध युवक से पूछताछ की तो पुलिस हैरान रह गई। इस शख्स ने एक दो नहीं बल्कि बारह से अधिक बाइक चोरी कर डाली। पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन ने बताया कि इस आरोपी के कब्जे से चोरी की गई छह बाइक बरामद की है।

आरोपियों की धरपकड़ के लिए एडिशन एसपी रघुवीर प्रसाद शर्मा, सीओ सिटी विष्णु खत्री और जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम ने आरोपी गुरजंट सिंह उर्फ जंटा को काबू किया। यह हिन्दुमलकोट थाना क्षेत्र गांव दुल्लापुर कैरी के वार्ड पांच का रहने वाला है। जवाहरनगर सीआई ने बताया कि यह आरोपी श्रीगंगानगर शहर में बाइक चोरी की वारदात करने के बाद इसे ग्रामीण क्षेत्र में महज पांच हजार रुपए में बेच देता था। उसने यह अपना धंधा बना लिया। अब तक उसने बारह से अधिक बाइक चोरी की वारदात स्वीकारी है। सीआई ने बताया कि 6 सितम्बर को हाउसिंग बोर्ड निवासी रजत मंगल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि दुर्गा विहार कॉलोनी में बैबी हैप्पी स्कूल के पास उसका बाइक कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। इस मामले की जांच आगे की तब आरेापीगुरजंट सिंह उर्फ जंटा की भूमिका सामने आई। इस आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में चोरी के तीन मामले पहले से दर्ज है। इस आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए छह बाइक के संबंधित मालिकों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।