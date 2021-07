हाईकोर्ट का आदेश: रिक्त पद घोषित कर बनाओ नई सूची और दो महीने के भीतर करो नियुक्तियां

High Court order: Make a new list by declaring vacant posts and make appointments within two months- वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का मामला, कई लोगों ने दायर की थी याचिका.