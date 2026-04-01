हाईकोर्ट का आदेश: आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों पर हो एफआइआर

श्रीगंगानगर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को पकड़कर हटाने के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएं। यह आदेश जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने भागवंती देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारी जब भी आवारा कुत्तों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो कई बार स्थानीय निवासी रोक-टोक करते हैं और कार्रवाई में बाधा डालते हैं। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर परिषद के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का काम करें। यदि किसी व्यक्ति या स्थानीय निवासी की ओर से इस कार्य में बाधा आती है, तो संबंधित कर्मचारियों को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और कानूनी कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। न्यायालय ने राज्य सरकार को मामले में विस्तृत जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और मामले को चार सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।