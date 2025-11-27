हाईटेक ड्रैगन फ्रूट की खेती- मोबाइल छोड़ा, मिट्टी थामी, ड्रैगन क्विन बनीं प्रमिला

अध्यापक पति ओमप्रकाश बिश्नोई के सहयोग से प्रर्मिला ने सवा बीघा भूमि में 1500 पौधे लगाए, जिन्हें करनाल (हरियाणा) से मंगाया गया। लगभग 5 लाख रुपए की लागत से शुरू हुई यह पहल 16 अगस्त 2024 को आरंभ की गई थी। खास बात यह कि प्रमिला रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करते हुए पूरी खेती जैविक पद्धति से कर रही हैं खुद तैयार किए गए जीवामृत,घनजीवामृत और गोबर खाद का उपयोग करते हुए। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और दिसंबर 2025 से फल उत्पादन संभावित है।