श्री गंगानगर

400 प्रतिभाओं का सम्मान:युवाओं को कठिन मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य तय कर आगे बढ़ाना चाहिए-एसीइओ हरिराम चौहान

-राजस्थान बावरी समाज विकास संस्था का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह -कक्षा 10 वीं व 12 वीं की टॉपर बेटियों को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर मंच पर बैठाकर किया सम्मान

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Aug 27, 2025

  • श्रीगंगानगरअनूपगढ़.राजस्थान बावरी समाज विकास संस्था का यहां की नागपाल धर्मशाला में रविवार को जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाशाली युवाओं, विद्यार्थियों और नवनियुक्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस समारोह में रावला, घड़साना,अनूपगढ़,श्रीविजयनगर और रायसिंहनगर के 400 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यकम के मुख्य वक्ता एवं जिला परिषद एसीईओ हरिराम चौहान ने युवाओं से कहा कि समाज की प्रगति के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। युवाओं को कठिन मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढऩा चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए। इसने सबक लेकर फिर से अवसर की तलाश करनी चाहिए।
  • वहीं,सात सितंबर 2025 को दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में बावरी समाज का श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का संयुक्त रूप से जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा।

समाज को आर्थिक रूप से भी मजबूत करना होगा

  • मुख्य अतिथि प्रदेशाध्यक्ष डॉ.बलदेव सिंह चौहान ने कहा कि समाज को आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना होगा,साथ ही समाज की उन्नति के लिए सकारात्मक सोच और समर्पित प्रयास जरूरी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनूपगढ़ परिक्षेत्र के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार चौहान ने की। वक्ताओं ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ प्रतिभाओं का सम्मान ही नहीं,बल्कि समाज की जागृति,एकजुटता महिला शिक्षा,नशा मुक्तिऔर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी होगी

  • कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अनूपगढ़ की पूर्व विधायक संतोष बावरी ने कहा कि समाज के एकजुट होकर आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी ने कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही समाज की राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती के साथ भागीदारी बढ़ानी होगी। संस्था के संरक्षक पन्ना लाल भाटी, श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह, महिला विंग श्रीगंगानगर की जिलाध्यक्ष सरोज पंवार,प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमान भाटी, हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष लालचंद धांधल,संस्था के संरक्षक मुकंद सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम इकाइयां गठित करनी चाहिए। साथ ही युवा पीढ़ी को नशा से बचाना जरूरी है।

समाज को संगठित करने का आह्वान

  • प्रदेश मीडिया प्रभारी लक्ष्मण भाटी ने बाबा साहेब के बोर में विचार वक्त किए। प्रभुदयाल बावरी, प्रदेश प्रतिनिधि जोतराम चौहान,जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण लाल बांडा, जिला सचिव चिरंजी लाल जिला उपाध्यक्ष भैराराम, सुरेंद्र कुमार, मेघराज बावरी,कुलदीप सिंह, रिछपाल बावरी, घड़साना तहसील अध्यक्ष सतपाल सिंह,बलवंत सिंह, श्रीविजयनगर तहसील अध्यक्ष सौदागर सिंह, अनूपगढ़ अध्यक्ष सुनील कुमार व सचिव जरनैल सिंह, रायसिंहनगर सचिव सूरजभान व रावला पूर्व अध्यक्ष हंसराज,जयपाल, बलविंद्र सिंह आदि ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए हम सबको संगठित होना जरूरी है।

संस्था ने इनका किया विशेष सम्मान

  • जिल सचिव मोहन लाल भाटी ने बताया कि कार्यक्रम में एसीइओ हरिाम चौहान, बैंक मैनेजर कृष्ण लाल भाटी, कक्षा 10वीं में जयदीप सोलंकी 95.0 पुनम 95.67 प्रतिशत एवं 12 वीं अनिता 96.0 की टॉपर्स विद्यार्थियों को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मृत्यु भोज नहीं करने पर रामदेवी बावरी, भामाशाह पूर्व विधायक संतोष बावरी, पन्ना लाल भाटी का सम्मान किया गया।

पर्यावरण संरक्षण व बाबा साहेब की बुक वितरण की

  • संस्था के प्रदेश सचिव कृष्ण चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 350 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों व नव चयनित कर्मचारियों को एक-एक पौधा व डॉ. बीआर अंबेडकर की पुस्तक दी गई। उच्च अंक प्राप्त छात्रों को सामान्य ज्ञान की पुस्तक भी प्रदान की गई। मंच का संचालन प्रधानाध्यापक गुरमीत सिंह और राम जी लाल चौहान ने किया।

27 Aug 2025 12:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / 400 प्रतिभाओं का सम्मान:युवाओं को कठिन मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य तय कर आगे बढ़ाना चाहिए-एसीइओ हरिराम चौहान

