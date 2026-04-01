लॉरेंस बिश्नेाई गैँग का शूटर संजीव श्रीगंगानगर में आठ दिन ठहरा था, अब नोएडा से दबोचा तो खोले राज

श्रीगंगानगर. इलाके में लॉरेंस बिश्नेाई गैँग फिर से सक्रिय हो गया है। इस गैंग ने जिला मुख्यालय पर एक कांग्रेसी नेता के प्रतिष्ठान की रैकी कर उससे और उसकी पत्नी से पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में जब कांग्रेसी नेता ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया तो पुलिस अलर्ट हुई। अब तक पांच आरेापियों को पुलिस गिरफतार कर चुकी है। इस साजिश में करीब चार माह से फरार चल रहे शूटर आरोपी संजीव उर्फ तुषार पुत्र बृजकिशोर को आखिर उत्तर प्रदेश के नोएडा में गिरफ़तार किया है। यह मूल रूप से यूपी के जालौन जिले के गांव उरई का रहने वाला है। पुलिस से बचने के लिए उसने नोएडा के सदरपुरा सैक्टर 45 में किराये का कमरा लिया और वहां रहने लगा। प्रारभिंक पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह जिला मुख्यालय पर उसने कांग्रेसी नेता के प्रतिष्ठान पर रैकी करने के लिए दो बार चक्कर काटे थे, इस दौरान वह आठ दिन तक ठहरा था। आरोपी संजीव उर्फ तुषार को पकड़ने के लिए जवाहरनगर थाने के एसआई नरेश कुमार, हैड कांस्टेबल हरदेव सिंह, कांस्टेबल वीरेन्द्र और दलीप की स्पेशल टीम की भूमिका रही।