Rajasthan: बयान दर्ज होने से पहले ही प्रेमी जोड़े की हुई मौत, युवती पहले से थी विवाहित… 2 साल का बेटा भी था

मृतकों की पहचान 25 वर्षीय मीरा और 35 वर्षीय सुनील उर्फ सोनू सुथार के रूप में हुई। बताया जाता है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मीरा विवाहित थी और उसका ढाई-तीन साल का एक मासूम बेटा है, जबकि सुनील अविवाहित था। समाज और रिश्तों की बंदिशें उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गईं। आखिरकार, इन दबावों से तंग आकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया।