मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया, स्विमसूट राउंड में एलिमिनेट

मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले में श्रीगंगानगर निवासी मनिका विश्वकर्मा अपने शानदार फैशन स्टाइल और आत्मविश्वासपूर्ण प्रस्तुति से खूब चर्चा में रहीं। 22 वर्षीय मॉडल भले ही टॉप-12 में जगह नहीं बना सकीं, लेकिन फिनाले में उनके गोल्डन गाउन लुक ने फैशन प्रेमियों को दीवाना बना दिया। फिनाले के लिए मनिका ने वियतनाम के डिजाइनर लेबल ‘न्हा मोट 9192’ का गोल्डन फिगर-हगिंग गाउन चुना। हाई-नेक डिजाइन और फर्श तक झूलती लंबाई वाले इस परिधान में गोल्ड व सिल्वर बीडिंग की बारीक कारीगरी की गई थी। ग्लैम लुक के लिए उन्होंने वार्म बेस मेकअप चुना। हालांकि, मनिका फिनाले की इवनिंग गाउन कैटेगरी में भाग नहीं ले सकीं। वे स्विमसूट राउंड में ही एलिमिनेट हो गईं।