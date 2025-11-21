Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया, स्विमसूट राउंड में एलिमिनेट

मिस यूनिवर्स 2025 फिनाले में भारतीय प्रतिनिधि मनिका विश्वकर्मा अपने गोल्डन गाउन लुक और आत्मविश्वासपूर्ण प्रस्तुति से चर्चा में रहीं।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Deepak Sharma

Nov 21, 2025

मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया

मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया

मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले में श्रीगंगानगर निवासी मनिका विश्वकर्मा अपने शानदार फैशन स्टाइल और आत्मविश्वासपूर्ण प्रस्तुति से खूब चर्चा में रहीं। 22 वर्षीय मॉडल भले ही टॉप-12 में जगह नहीं बना सकीं, लेकिन फिनाले में उनके गोल्डन गाउन लुक ने फैशन प्रेमियों को दीवाना बना दिया। फिनाले के लिए मनिका ने वियतनाम के डिजाइनर लेबल ‘न्हा मोट 9192’ का गोल्डन फिगर-हगिंग गाउन चुना। हाई-नेक डिजाइन और फर्श तक झूलती लंबाई वाले इस परिधान में गोल्ड व सिल्वर बीडिंग की बारीक कारीगरी की गई थी। ग्लैम लुक के लिए उन्होंने वार्म बेस मेकअप चुना। हालांकि, मनिका फिनाले की इवनिंग गाउन कैटेगरी में भाग नहीं ले सकीं। वे स्विमसूट राउंड में ही एलिमिनेट हो गईं।

मनिका प्रतियोगिता में टॉप 30 में जगह बनाने में कामयाब रहीं

श्रीगंगानगर में जन्मी और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने वाली मनिका विश्वकर्मा के मिस यूनिवर्स की रेस से बाहर होने का समाचार मिलते ही उनके प्रशंसक मायूस हो गए। मनिका इसी साल 18 अगस्त को मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत कर थाईलैंड में शुक्रवार को मिस यूनिवर्स 2025 की रेस में शामिल हुई। मनिका प्रतियोगिता में टॉप 30 में तो जगह बनाने में कामयाब रहीं, लेकिन टॉप 12 में जगह बनाने से चूक गई। प्रतियोगिता में मनिका का मुकाबला विश्व की 100 से ज्यादा ब्यूटी क्वींस के साथ था।

परिणाम को लेकर प्रशंसकों में थी उत्सुकता

प्रतियोगिता के परिणाम को लेकर श्रीगंगानगर में मनिका के परिवार के सदस्यों, परिवार को जानने वालों और प्रशंसकों में काफी उत्सुकता थी। मनिका के पिता कमलकांत विश्वकर्मा शिक्षक और माता शकुंतला गृहिणी हैं। कमलकांत के साथी रामावतार सिंह हिन्दुस्तानी ने बताया कि मिस यूनिवर्स इंडिया बनना मनिका का सपना था, जो पूरा हो गया, लेकिन मिस यूनिवर्स बनने से वह चूक गई। हमें मिस यूनिवर्स का ताज मनिका के सिर पर सजने की पूरी उम्मीद थी।

Updated on:

21 Nov 2025 06:16 pm

Published on:

21 Nov 2025 06:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया, स्विमसूट राउंड में एलिमिनेट

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

