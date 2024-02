जिला स्तरीय जनसुनवाई में किया कई प्रकरणों का निस्तारण

श्री गंगानगरPublished: Feb 15, 2024 01:11:26 pm Submitted by: surender ojha

Many cases were resolved in district level public hearing- फरियादी बोले, लंबे समय बीतने के बावजूद सुनवाई नहीं

#public hearingआमजन की समस्याओं की सुनवाई तथा उनके त्वरित समाधान के लिए गुरूवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला स्तरीय जनअभियोग एवं निराकरण समिति (जिला सतर्कता समिति) की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में वीसी कक्ष में हुई। इस दौरान जिला कलक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 22 प्रकरण आए । इस दौरान फरियादी बोले कि लंबे समय बीतने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही हैं।

जनसुनवाई के दौरान उच्च व तकनीकी शिक्षा सचिव एवं जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा भी वीसी के माध्यम से जुड़े। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर को निर्देशित किया कि इनके निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं हो। संबंधित विभागों के अधिकारी निर्धारित समयावधि में प्रकरणों का निस्तारण करें। आमजन से जुड़े प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करते हुए उन्हें राहत दी जाये। श् देथा ने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ-साथ मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों की पालना के लिये भी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर जनसुनवाई होनी चाहिए।

जनसुनवाई के दौरान सादुलशहर की ग्राम पंचायत छापांवाली निवासी धर्मपाल की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने का परिवाद देने पर जिला कलक्टर ने सादुलशहर एसडीएम और बीडीओ से इस बाबत जानकारी मांगी। इस पर बीडीओ ने बताया कि परिवादी द्वारा शिकायत करते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही चाही है। जिला कलक्टर ने परिवादी द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज पेश करने पर पट्टाशुदा की जगह की पैमाईश कर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के लिये निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पैमाईश के बाद अगर अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे हटाने की कार्यवाही की जाये।

इसी तरह सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पदमपुरा निवासी कृष्णाराम के प्रकरण में जिला कलक्टर ने कार्यवाही के लिये बीडीओ को आवश्यक कार्यवाही कर परिवादी को राहत देने के निर्देश दिये। लालगढ़ निवासी परिवादी को संबंधित दस्तावेज देने के लिये सादुलशहर बीडीओ को निर्देशित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि अगर पंचायत समिति के पास रिकॉर्ड है, तो परिवादी को उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाये।

इस दौरान जिला कलक्टर ने जनसुनवाई में आये विभिन्न परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए राहत दी जाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिये सभी विभाग-अधिकारी मिलकर काम करें ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन लाभान्वित हो सके।

इसके पश्चात जिला जनअभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक में लम्बित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले सभी प्रकरणों को निश्चित समयावधि में निस्तारित किया जाये। जिला कलक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 6 महीने से अधिक लम्बित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिये संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने 60 से 80 दिनों से लम्बित प्रकरणों को भी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत दी जाए।

इस अवसर पर एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार जाखड़, एडीएम सर्तकता हरिसिंह मीना, नगर विकास न्यास सचिव कैलाशचंद्र शर्मा, नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा, एसडीएम संजय अग्रवाल, रीना छिम्पा, लोक सेवाएं विभाग के सहायक निदेशक ऋषभ जैन, डॉ. जी.आर मटोरिया, दिलीप सिंह राठौड़, मोहनलाल अरोड़ा सहित अन्य मौजूद रहे।