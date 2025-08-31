गणेश महोत्सव में लगाया मिलेट मेला

सूरतगढ़ थर्मल (श्रीगंगानगर). नई आवासीय कॉलोनी के सीआईएसएफ आवासीय क्षेत्र में 27 अगस्त से चल रहे गणपति महोत्सव में शनिवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सूरतगढ़ थर्मल इकाई की और से शनिवार को मिलेट मेले का आयोजन किया गया।
सब क्रिटिकल डिप्टी कमांडेंट अशोक कुमार ने बताया कि बुधवार गणेश चतुर्थी को गणपति स्थापना के साथ शुरू हुए गणपति महोत्सव में शनिवार शाम को मोटे अनाज (मिलेट््स) की खेती को प्रोत्साहन देने तथा स्वास्थ्य को होने वाले लाभ के प्रति आमजन में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले का शुभारंभ सब क्रिटिकल मुख्य अभियन्ता की पत्नी सुधंशु सोनी, सुपर क्रिटिकल डिप्टी कमांडेंट अवधेश-पूजा प्रसाद, सब क्रिटिकल डिप्टी कमांडेंट अशोक-नेहा जैन ने सपत्नीक फीता काट कर किया।
इस दौरान डिप्टी कमांडेंट अवधेश प्रसाद ने मोटे अनाजों के सेवन करने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया। मेले में मिलेट कचोरी, बाजरे की रोटी, कड़ी, काचरी की चटनी, मिलेट डोसा, मिलेट केक, मिलेट मिक्स चाट, मिलेट दही भल्ला, छोले भटूरे आदि के करीब एक दर्जन स्टाल लगाए गए। साथ ही गीत संगीत व खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इससे पूर्व सुधांशु सोनी, अवधेश-पूजा प्रसाद, अशोक-नेहा जैन ने गणपति पंडाल में दीप प्रज्वलित कर भगवान गणपति की आरती की। रविवार शाम को परियोजना के रिजर्व वॉटर इंटेक पर शोभायात्रा के साथ गणपति विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान परियोजना कर्मियों व सीआईएसएफ जवानों के परिजन, सीआईएसएफ संरक्षिका सदस्य, बच्चे व इकाई के जवान उपस्थित रहे।