सात समुंदर पार से अपने घर की निगरानी

श्रीगंगानगर. सात समुंदर पार जाने के बावजूद अपने घर की निगरानी की जा सकती है। अब तक यह सिर्फ सुनने में आता था लेकिन यह हकीकत होने लगी है। ऐसा ही मामला है जिला मुख्यालय पर जवाहरनगर थाना क्षेत्र मॉडल कॉलोनी में सीनियर सिटीजन सतीश कुमार सूद के घर का। सूद खुद वे इन दिनों लंदन में रह रहे है लेकिन अपने श्रीगंगानगर में िस्थत घर की निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ मोबाइल फोन को अटैच कर दिया है। उनके यहां घर के अंदर घुसने के लिए आए संदिग्ध युवक ने जैसे ही गेट को पार करने का प्रयास किया तो उसकी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी। सात समुंदर पार लंदन में बैठे सूद ने जागरूकता का परिचय देते हुए उसी समय जवाहरनगर पुलिस को सूचना दे दी। इसके अलावा अपने पडौसियों को भी बता दिया कि संदिग्ध व्यक्ति चोरी करने की नीयत से घुसने का प्रयास कर रहा है। जब तक पुलिस और पड़ौसी आते तब तक यह संदिग्ध युवक फरार हो चुका था।

जिला जनसंपर्क अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए सूद ने पुलिस को अपने घर पर आए संदिग्ध युवक के बारे में अवगत कराया। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से साक्ष्य के तौर पर भिजवाई है। सूद की इस सजगता को देखकर उनके परिचितों ने नया सबक लिया है कि सारा काम पुलिस पर छोँड़ नहीं सकते। उन्हेांने इस घटनाक्रम की वीडियो और फोटोग्राफी कई ग्रुपों में वायरल भी की है। सूद का मानना था कि चोर को पकड़ने का काम भले ही पुलिस का हो लेकिन उसके बारे में बताने के लिए हर नागरिक को अपनी भी डयूटी निभानी होगी।