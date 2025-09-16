Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

मूंग का उत्पादन बम्पर, लेकिन भाव कमजोर

एमएसपी से 2268 रुपए प्रति क्विंटल कम मूल्य पर बिक रही मूंग

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Sep 16, 2025

  • श्रीगंगानगर.कृषि बाहुल श्रीगंगानगर जिले में इस बार मूंग की फसल का बम्पर उत्पादन देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों में खुशी है। जिले की नई धान मंडियों में मूंग की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 8768 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में किसानों को मूंग का औसत मूल्य 6500 रुपए ही मिल रहा है। इस हिसाब से किसानों को एक क्विंटल मूंग पर 2268 रुपए का नुकसान हो रहा रहा है। यह स्थिति किसानों के बीच चिंता का विषय है, क्योंकि समर्थन मूल्य के मुकाबले बाजार में मूंग की कीमत बहुत कम चल रही है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव सूबे सिंह रावत के अनुसार सोमवार को जिला मुख्यालय की नई धान मंडी में 1944 क्विंटल मूंग की नई फसल आई है। इसका उच्चतम भाव 7300 रुपए, न्यूनतम 5205 रुपए और औसत मूल्य 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है।

किसानों को हो रहा नुकसान, खरीद अक्टूबर में

  • सरकारी खरीद शुरू होने से पहले बहुत से किसान फसल कम मूल्य पर बेचने को मजबूर हैं। चक 20 एलएनपी के किसान राकेश कुमार भाटी का कहना है कि किसानों को रबी की फसल की बुवाई के लिए खाद और बीज की जरूरत होती है, जिस कारण से वे मूंग की फसल जल्दी बेचते हैं, लेकिन इससे उन्हें प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों का मानना है कि सरकार को चाहिए कि वह एमएसपी पर मूंग की सरकारी खरीद जल्दी शुरू करवाए ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं हो। वहीं राजफैड के क्षेत्रीय अधिकारी हरिसिंह का कहना है कि मूंग की सरकारी खरीद एक अक्टूबर के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।

