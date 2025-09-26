एमएसपी से 24 फीसदी कम भाव में बिक रहा मूंग,किसान की नहीं गल रही दाल

श्रीगंगानगर.कृषि प्रधान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इस बार मूंग की फसल बंपर है, लेकिन एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं हुई है। इस कारण किसानों को प्रतिदिन लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले की 14 धान मंडियों है, जिनमें 1 सितंबर से मूंग की आवक शुरू हो चुकी है। गुरुवार को नई धानमंडी में मूंग का औसत भाव 6,670 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि एमएसपी 8,768 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल पर 2,098 रुपए का फटका लग रहा है। धान मंडी में 3,395 क्विंटल मूंग की आवक हुई। इस हिसाब से किसानों को एक दिन में करीब 71 लाख का फटका लग गया।
मुख्य गेट पर तालाबंदी कर लगाया धरना
भारतीय किसान यूनियन (डल्लेवाला) के जिलाध्यक्ष संदीप सिंह के नेतृत्व में किसानों ने गुरुवार को नई धानमंडी के शिव चौक साइड वाला मुख्य गेट बंद कर विरोध-प्रदर्शन किया। किसानों ने एक घंटे तक गेट को बंद कर धरना लगाया। किसानों ने मंडी सचिव सूबेसिंह रावत से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।धरना पर किसान अमनदीप सिंह,लालंचद,गुरमीत सिंह,रामकुमार बावरी सहित काफी किसान शामिल हुए।
…किसानों को नहीं मिल रहा उचित मूल्य,विपक्ष व किसान संगठनों चुप
मूंग की सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। इस मुद्दे पर सत्ताधारी भाजपा,विपक्ष की पार्टी कांग्रेस और अधिकांश किसान संगठन चुप्पी साधे हुए हैं। केवल एक-दो किसान संगठनों ने ही इस मुद्दे पर किसानों की आवाज उठाई है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों राजनीतिक दल और किसान संगठन इस मुद्दे पर चुप हैं,जबकि यह किसानों के हित से जुड़ा मामला है। हालांकि हाल ही में कृषि राज्य मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का भी दौरा हुआ लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ।
फैक्ट फाइल
मूंग की एमएसपी 8,768 रुपए प्रति क्विंटल
मूंग का बाजार औसत भाव 6,670 रुपए प्रति क्विंटल
किसानों को प्रति क्विंटल लग रहा फटका 2,098 रुपए
मूंग में नमी ज्यादा
एमएसपी पर मूंग खरीद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में करीब चार लाख क्विंटल मूंग की खरीद की जाएगी। वर्तमान में मंडियों में मूंग की आवक हो रही है, लेकिन विभाग के नॉमर्स के अनुसार नहीं आ रहा है। मूंग में नमी ज्यादा है और कुछ मूंग डैमेज भी आ रहा है।