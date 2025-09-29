नेतेवाला बाइपास पर बनेगा पैनोरमा, संकरी होगा जस्सासिंह मार्ग

श्रीगंगानगर. सूरतगढ़ मार्ग पर नेतेवाला बाइपास शहर की एंट्री को आक​र्षित करने का स्थल के रूप में पहचान बन सकेगी। नेतेवाला नहर पुल से नेशनल हाइवे को हनुमानगढ़ बाइपास से जोड़ा गया है, ऐसे में श्रीगंगानगर से नेतेवाला के इस मार्ग को पिछले चार सालों से यू टर्न कर रखा था लेकिन अब पैनोरमा का निर्माण कराया जाएगा। सोमवार को नगर विकास न्यास की ट्रस्ट बैठक में शहर के सौन्दर्यीकरण और पानी निकासी के लिए नए कार्यो के एवज पर करीब 16 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। सचिव अशोक कुमार असीजा ने बताया कि जस्सासिंह मार्ग की चौड़ाई पहले 120 फीट तय थी लेकिन अब इसे घटाकर 100 फीट करने का प्रस्ताव लिया गया है। इसके अलावा ​शिव चौक पर प्रस्तावित क्लॉक टावर के निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है।

किसान चौक बनेगा सबसे आकर्षक

शहर में प्रवेश का अहम केन्द्र बिन्दू किसान चौक को यूआईटी ने आ​खिरकार प्राइवेट कंपनी को इसके नए लुक में बनाने के लिए सहमति दे दी है। सूरतगढ़ बाइपास पर किसान चौक को नए लुक में निर्माण कराने के लिए कॉलोनाइजर की कंपनी से एमओयू किया जाएगा। इस चौक पर राजस्थानी संस्कृति की छठा की झलक दिखाई देगी। असीजा ने बताया कि एसटीपी के पास दो डि​ग्गियों के साथ साथ तीसरी डिग्गी बनाने और वहां लोन डवलपमेंट पर करीब सत्तर लाख रुपए के कार्यो पर भी सहमति बनी।

प्राइवेट बसों के लिए बनेगा बस स्टैंड

सूरतगढ़ बाइपास पर प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया को भी सहमति दी गई है। इसके लिए भूमि को लीज पर लेकर यह प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए है। इससे शहर में यातायात की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। बस ऑपरेटरों से भी न्यास की टीम संपर्क करेगी। इसके अलावा गौतम बुद्धनगर के विस्तार के लिए चक 5 ई छोटी में मुरब्बा नम्बर 27 में भूमि को अवाप्त करने की प्रक्रिया को भी सहमति बनी है। इसके साथ साथ न्यास प्रशासक एवं जिला कलक्टर डा. मंजू ने गौतम बुद्धनगर में ही इंटरलोकिंग टाइल्स के लिए पांच करोड़ रुपए के बजट खर्च के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।

शहर में अब बनेगा जगजीत सिंह की याद में चौक

सचिव ने बताया कि शहर में गजल सम्राट जगजीत सिंह की याद में जगजीत सिंह चौक बनाने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कलक्टर की मंशा है कि जिस तरीके से अयोध्या में स्वर कोकिला स्व. लता मंगेशकर की स्मृति में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक भव्य रूप से बनाया जा चुका है, उसी तर्ज पर श्रीगंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह का स्मृति स्थल बनाने पर सहमति बनी है। यह स्थल शहर के चुनिंदा मार्गो में से एक जगह बनाया जा सकेगा। इस संबंध में सर्वे भी कराया जाएगा।