Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

नेतेवाला बाइपास पर बनेगा पैनोरमा, संकरी होगा जस्सासिंह मार्ग

- यूआईटी की ट्रस्ट बैठक में ​शिव चौक क्लॉक टावर सहित कई कार्यो पर 16 करोड़ के बजट पर लगी मुहर

2 min read

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Sep 29, 2025

श्रीगंगानगर. सूरतगढ़ मार्ग पर नेतेवाला बाइपास शहर की एंट्री को आक​र्षित करने का स्थल के रूप में पहचान बन सकेगी। नेतेवाला नहर पुल से नेशनल हाइवे को हनुमानगढ़ बाइपास से जोड़ा गया है, ऐसे में श्रीगंगानगर से नेतेवाला के इस मार्ग को पिछले चार सालों से यू टर्न कर रखा था लेकिन अब पैनोरमा का निर्माण कराया जाएगा। सोमवार को नगर विकास न्यास की ट्रस्ट बैठक में शहर के सौन्दर्यीकरण और पानी निकासी के लिए नए कार्यो के एवज पर करीब 16 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। सचिव अशोक कुमार असीजा ने बताया कि जस्सासिंह मार्ग की चौड़ाई पहले 120 फीट तय थी लेकिन अब इसे घटाकर 100 फीट करने का प्रस्ताव लिया गया है। इसके अलावा ​शिव चौक पर प्रस्तावित क्लॉक टावर के निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है।
किसान चौक बनेगा सबसे आकर्षक
शहर में प्रवेश का अहम केन्द्र बिन्दू किसान चौक को यूआईटी ने आ​खिरकार प्राइवेट कंपनी को इसके नए लुक में बनाने के लिए सहमति दे दी है। सूरतगढ़ बाइपास पर किसान चौक को नए लुक में निर्माण कराने के लिए कॉलोनाइजर की कंपनी से एमओयू किया जाएगा। इस चौक पर राजस्थानी संस्कृति की छठा की झलक दिखाई देगी। असीजा ने बताया कि एसटीपी के पास दो डि​ग्गियों के साथ साथ तीसरी डिग्गी बनाने और वहां लोन डवलपमेंट पर करीब सत्तर लाख रुपए के कार्यो पर भी सहमति बनी।
प्राइवेट बसों के लिए बनेगा बस स्टैंड
सूरतगढ़ बाइपास पर प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया को भी सहमति दी गई है। इसके लिए भूमि को लीज पर लेकर यह प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए है। इससे शहर में यातायात की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। बस ऑपरेटरों से भी न्यास की टीम संपर्क करेगी। इसके अलावा गौतम बुद्धनगर के विस्तार के लिए चक 5 ई छोटी में मुरब्बा नम्बर 27 में भूमि को अवाप्त करने की प्रक्रिया को भी सहमति बनी है। इसके साथ साथ न्यास प्रशासक एवं जिला कलक्टर डा. मंजू ने गौतम बुद्धनगर में ही इंटरलोकिंग टाइल्स के लिए पांच करोड़ रुपए के बजट खर्च के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।
शहर में अब बनेगा जगजीत सिंह की याद में चौक
सचिव ने बताया कि शहर में गजल सम्राट जगजीत सिंह की याद में जगजीत सिंह चौक बनाने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कलक्टर की मंशा है कि जिस तरीके से अयोध्या में स्वर कोकिला स्व. लता मंगेशकर की स्मृति में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक भव्य रूप से बनाया जा चुका है, उसी तर्ज पर श्रीगंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह का स्मृति स्थल बनाने पर सहमति बनी है। यह स्थल शहर के चुनिंदा मार्गो में से एक जगह बनाया जा सकेगा। इस संबंध में सर्वे भी कराया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 11:34 pm

Published on:

29 Sept 2025 11:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / नेतेवाला बाइपास पर बनेगा पैनोरमा, संकरी होगा जस्सासिंह मार्ग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हिस्ट्रीशीटर के चाकू से घायल युवक ने दम तोड़ा, परिजनों ने किया हंगामा

श्री गंगानगर

किशोरी से पहले की दोस्ती फिर किया बलात्कारी, अब बीस साल की कैद और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

श्री गंगानगर

साइबर थाने में खुली साइबर क्राइम रिस्पोंस सैल, चौबीस घंटे होगी संचालित

श्री गंगानगर

2 कारों की भिड़ंत में महिला की मौत, बाइक के कट मारने से हुआ दर्दनाक हादसा, एक परिवार सालासर से आ रहा था दूसरा जा रहा था

Car accident
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर के 400 स्कूलों में पोषाहार की जांच

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.