शहर में कचरा उठाव के लिए अब सूरतगढ़ रोड गौशाला में होगा कचरा एकत्र,

Now garbage will be collected in Suratgarh Road Gaushala for waste pickup in the cityशहर में कचरा उठाव के लिए टैम्पों को अब डंपिंग प्वाइंट से मिलेगा छुटकारा.

look down