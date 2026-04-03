पोषण ट्रैकर एप बना सिरदर्द, आंगनबाड़ी वर्करों पर बढ़ा डिजिटल बोझ

श्रीगंगानगर. केन्द्र सरकार की ओर से पोषण सेवाओं की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया पोषण ट्रैकर एप अब आंगनबाड़ी वर्करों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पूरे राजस्थान में 62 हजार केन्द्रों पर यह पोषाण ट्रेकर संचालित हो रहा है लेकिन तकनीकी जटिलताओं, कमजोर नेटवर्क और कम गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन के कारण इस एप का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इसके चलते वर्कर को रोजमर्रा के काम के साथ अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ रहा है। सरकार ने प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को इस एप से जोड़ते हुए बच्चों की दैनिक उपस्थिति और पोषाहार वितरण की ऑनलाइन एंट्री अनिवार्य कर दी है। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या और सीमित संसाधनों के कारण कार्यकर्ता समय पर डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि उन्हें जो मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए हैं, वे तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि एप को सुचारू रूप से चला सकें। कई बार एप खुलने में ही काफी समय लग जाता है, तो कभी फोटो और दस्तावेज अपलोड करते समय प्रक्रिया बीच में ही अटक जाती है।