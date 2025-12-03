Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

प्लेटफॉर्म होंगे ऊंचे और लंबे, यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित सुविधा

-बीकानेर रेल मंडल में 49 करोड़ से 31 स्टेशनों पर तेजी से विकास कार्य -नए शेल्टर, हाई लेवल प्लेटफॉर्म और विस्तार कार्य प्रगति पर

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Dec 03, 2025

  • श्रीगंगानगर.बीकानेर रेल मंडल यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। मंडल के 31 स्टेशनों पर लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म विस्तार, ऊंचाई बढ़ाने और नए शेल्टर लगाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढऩे के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है, ताकि यात्रियों को चढऩे-उतरने में सुगमता मिल सके।
  • रेल मंडल छोटे-बड़े स्टेशनों पर रेल लेवल व मीडियम लेवल प्लेटफॉर्म को हाई लेवल में बदलने का कार्य कर रहा है। इससे दिव्यांगजन, बुजुर्ग, महिलाएं और निशक्तजन सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़-उतर सकेंगे। रतनगढ़, सादुलपुर और सिरसा स्टेशनों पर नए शेल्टर लगाए जा रहे हैं, जबकि गोगामेडी़, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ टाउन, रायसिंहनगर, श्री करनपुर, गजसिंहपुर सहित 31 स्टेशनों पर शेल्टर विस्तार कार्य जारी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के अनुसार, मंडल यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा रहा है।

Published on:

03 Dec 2025 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / प्लेटफॉर्म होंगे ऊंचे और लंबे, यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित सुविधा

