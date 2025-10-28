Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

चोर पकड़ने में श्रीगंगानगर पुलिस ढीली: साढ़े 17 करोड़ से अधिक की संपत्ति चोरी, रिकवरी मात्र 50 फीसदी

- साढ़े पांच साल में 3525 दर्ज हुए मामले, पकड़ में आए सिर्फ 1611 आरोपी

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Oct 28, 2025

श्रीगंगानगर. इलाके में पुलिस भले ही सतर्क और गश्त मजबूत रहने का दावा करे, लेकिन चोरी की वारदात हर साल बढ़ रही है। पुलिस का खौफ नहीं होने के कारण चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे है। शहर में बाइक चोरी आम बात हो गई है। वाहन चोरों को पकड़ने के बजाय पुलिस पीड़ितों को टकरा रही है। जब तक बड़ी रकम न जाए, पुलिस चोरी को सीरियसली नहीं लेती। पुलिस की नजर में चोरी की वारदात अब गंभीर अपराध नहीं रहा। ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। पिछले साढ़े पांच सालों में चोरी के कुल 3525 प्रकरण दर्ज हुए है, इसमें से पुलिस ने 1611 आरोपियों की धरपकड़ की है। चोरी की वारदातों में 17.63 करोड़ की संपत्ति, जिसमें सोने-चांदी, जेवर व नकदी शामिल है, जबकि रिकवरी सिर्फ 9.42 करोड़ संपति हो पाई है। इधर, जिला पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन का कहना है कि थाना प्रभारियों से चोरी की वारदात के मामले दर्ज होने के साथ ही गहनता से जांच करने और अपराधियों को धरपकड करने के लिए कहा है। मैं तो खुद इस मामले में गंभीर हूं। पिछले दिनों वाहन चोरों की गैंग को पंजाब जाकर दबोचा गया है। चोरीशुदा सामान या संपत्ति को रिकवर करने पर फोकस किया जा रहा है। इस संबंध में सख्त निर्देश भी दिए गए है।

हर साल बढ़ रहा चोरी का ग्राफ
वर्ष एफआइआर गिरफ़्तारी
2020 369 155
2021 512 280
2022 665 392
2023 682 318
2024 747 287
2525 सित 550 179
कुल योग 3525 1611
इतनी संपति चोरी और इतनी रिकवरी
वर्ष चोरी शुदा संपति रिकवरी संपति
2020 23684190 10763120
2021 25529060 14397950
2022 31576356 20127056
2023 37078786 23127786
2024 26896460 12837000
2025 सितम्बर 3,15,99,270 1,29,56,070
कुल योग 176364122 94208982

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 10:44 pm

Published on:

28 Oct 2025 10:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / चोर पकड़ने में श्रीगंगानगर पुलिस ढीली: साढ़े 17 करोड़ से अधिक की संपत्ति चोरी, रिकवरी मात्र 50 फीसदी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आय का रास्ता नहीं फिर भी साइबर ठगों ने खरीद डाली जयपुर और श्रीगंगानगर में करोड़ों की कोठियों व प्लाट

श्री गंगानगर

उगते सूर्य को अर्घ्य, पूर्वाचंलवासियों में उत्साह

श्री गंगानगर

डेंगू की आहट से मची खलबली, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

श्री गंगानगर

मच्छरमार दवा छिड़काव कराने पर स्वास्थ्य विभाग की आनाकानी, दौड़ा नगर परिषद अमला

श्री गंगानगर

Rajasthan: मूंग की सरकारी खरीद ठप, किसानों को प्रति क्विंटल 1568 रुपए का लग रहा चूना, व्यापारी हो रहे मालामाल

moong crop
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.