श्रीगंगानगर के नगर परिषद में सियासी ड्रामा: सभापति खेमे में आए सौलह भाजपाई पार्षद

Political drama in the Municipal Council of Sri Ganganagar: Sixteen BJP councilors came in the chairman's camp- शिकायतों से अटकने लगे काम तब सभापति खेमे का नया कार्ड, पूर्व पार्षद पवन गौड़ और पार्षद विजेन्द्र स्वामी के खिलाफ 53 पार्षद लामबंद