लंबे समय से चल रहा था देह व्यापार

श्री गंगानगरPublished: Mar 13, 2024 11:44:14 pm Submitted by: surender ojha

#Prostitution पुलिस प्रशासन ने राजकीय जिला चिकित्सालय के पीछे बापूनगर में लंबे समय से संचालित देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए संचालिका समेत पांच महिलाओं को काबू किया। इस अडड़े पर दो ग्राहक भी पुलिस दल की गिरफ़त में आ गए। मुखबिर से सूचना मिली कि जिला चिकित्सालय के पीछे बापूनगर में रोजी उर्फ रजनी के मकान में सरेआम देह व्यापार चल रहा हैं। इस पर सीओ सिटी आईपीएस बी आदित्य ने टीम गठित खुद वहां पहुंचे। एक बोगस ग्राहक बनाकर इस मकान में संचालिका को रुपए दिए तो एक महिला को हम बिस्तर के लिए भेज दिया। इस बोगस ग्राहक से इशारा मिलते ही सीओ सिटी और उनकी टीम ने दबिश कर दी।

इस मामले की जानकारी देते हुए सीओ सिटी ने बताया कि देह व्यापार की संचालिका 50 वर्षीय रजनी उर्फ रोजी पत्नी श्यामलाल को गिरफ़तार किया। यह संचालिका मूल रूप से हाउसिंग बोर्ड जवाहरनगर की रहने वाली हैं। इसके ठिकाने पर चक 3 ई छोटी हाल बसंती चौक एरिया निवासी 23 वर्षीय ज्योति पत्नी योगराज, गांव 6 एलएनपी कुंडलावाला निवासी 50 वर्षीय प्रहलाद पुत्र मोमनदास, गांव कालिया निवासी 42 वर्षीय राजकुमार पुत्र कवरभान, पुरानी आबादी श्यामनगर निवासी 40 वर्षीय सरोज कौर पत्नी करतार सिह, अनूपगढ़ के प्रेमनगर निवासी 26 वर्षीय रमनदीप कौर पत्नी रवि सिह, फिरोजपुर क्षेत्र गांव मोदकी वार्ड एक निवासी 28 वर्षीय सोनू रानी पत्नी जगनाम सिह को वेश्यावृति में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ़तार किया गया। अड्डा चलाने वाली संचालिका रजनी उर्फ रोजी के कब्जा से 74 हजार 200 रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा आरोपियों के दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को कागजात नहीं होने पर सीज किया गया। इस पर पुलिस थाना महिला में पीटा एक्ट की धारा 3,4,5 दर्ज कर अनुसंधान एसआई ज्योति नायक के सुपुर्द किया गया है। इससे पहले सीओ सिटी की टीम में सदर थानाधिकारी रमेश न्यौल आदि मौजूद थे।

