Rajasthan: सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले शूटर के सहयोगी समेत 3 गिरफ्तार, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई-विशाल पचार गैंग से जुड़े

एसपी के अनुसार, मटीलीराठान थाना पुलिस ने गांव 15 जेड स्थित हनुमान मंदिर के पास से आरोपी अनिल कस्वां (34) निवासी 16 बीएनडब्ल्यू सिहागावाली को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं, जवाहरनगर थाना पुलिस ने आरोपी नवीन कुमार (27) निवासी 71 एनपी, समेजा कोठी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल, तीन मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।