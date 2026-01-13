13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

खेती बचाने सडक़ों पर किसान, नहरबंदी के फैसले पर उबाल

महाराजा गंगासिंह चौक पर किसानों का विरोध प्रदर्शन खखां हैड पर 1500 क्यूसेक पानी नहीं मिला तो 19 जनवरी को महापड़ाव का ऐलान

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jan 13, 2026

श्रीगंगानगर.कड़ाके की सर्दी, धुंध और ठिठुरन के बीच सोमवार को महाराजा गंगासिंह चौक पर किसानों का आक्रोश दिनभर तपता रहा। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए पंजाब सरकार की ओर से 21 जनवरी से 35 दिन की नहरबंदी के निर्णय के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिलेभर से किसान जुटे और सुबह 11 बजे से देर शाम तक पड़ाव डालकर धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि रबी सीजन के बीच नहरबंदी लेना खेती के लिए मौत का फरमान साबित होगा।किसानों का आरोप है कि गेहूं, जौ, सरसों और चना जैसी प्रमुख रबी फसलें इस समय निर्णायक सिंचाई की मांग कर रही हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग और प्रशासन की उदासीनता के चलते खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा। किसानों ने 21 जनवरी के बजाय फरवरी में नहरबंदी लेने और खखा हैड पर 1500 क्यूसेक सिंचाई पानी की स्पष्ट व्यवस्था की मांग रखी। उनका कहना था कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के महापड़ाव से दूरी बनाए रखने पर किसान नेताओं ने नाराजगी भी जताई।

पानी नहीं मिला तो खेत सूखेंगे, किसान सडक़ों पर आएगा

सुबह सर्दी के कारण किसान कुछ देरी से पहुंचे, लेकिन धूप निकलते ही चौक पर भीड़ बढ़ती गई। सभा में गंगनहर प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंद्र सिंह गिल, संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिनिधि सुभाष सहगल, मनीराम पूनिया, रणजीत सिंह राजू, कालू थोरी सहित अनेक किसान नेता मौजूद रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि पानी नहीं मिला तो किसान सडक़ों पर उतरने को मजबूर होंगे।

प्रशासन से वार्ता, लेकिन असंतोष बरकरार

शाम करीब साढ़े तीन बजे जिला कलक्टर मंजू सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता हुई। 17 जनवरी को पुन: समीक्षा बैठक का आश्वासन दिया गया, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हुए। नेताओं ने चेताया कि जवाब नहीं मिला तो 19 जनवरी को रजाइयों के साथ महापड़ाव होगा।

नहर सफाई पर सवाल, आंदोलन जारी रहेगा

किसानों ने आरोप लगाया कि पुरानी बीकानेर कैनाल और ईस्टर्न कैनाल की सफाई शुरू नहीं हुई है। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में 1500 क्यूसेक के बजाय केवल 700-800 क्यूसेक पानी मिलने की आशंका है। शाम चार बजे धरना समाप्त हुआ, लेकिन किसानों ने स्पष्ट किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / खेती बचाने सडक़ों पर किसान, नहरबंदी के फैसले पर उबाल

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाद की किल्लत : जरूरत दस की, नियम पांच का, घंटों इंतजार के बाद मिल रहे दो थैले

श्री गंगानगर

प्रदेश के 381 केंद्रों पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार

श्री गंगानगर

पीड़िता के चक्कर, फिर भी दो माह बाद नहीं हुई गिरफ्तारी

श्री गंगानगर

वंदेमातरम् से खुलता, राष्ट्रगान से बंद होता है ऑफिस

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में दो प्रेमी जोड़ों ने की आत्महत्या, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक ने जहर खाया तो दूसरे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Two Couples Die by Suicide in Sri Ganganagar
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.