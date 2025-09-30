Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

खरीद कार्य का बकाया भुगतान पर राजफैड ने मारी कुंडली

समर्थन मूल्य खरीद कार्य के तहत 1.58 करोड़ रुपए का बकाया राशि का भुगतान

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Jitender ojha

Sep 30, 2025

सूरतगढ़. क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से राजफैड आगामी अक्टूबर माह में मूंग की सरकारी खरीद करवाने की तैयारी कर रही है। वही, तीन साल से समर्थन मूल्य खरीद कार्य के तहत 1.58 करोड़ रुपए का बकाया राशि का भुगतान राजफैड की ओर से अभी तक नहीं किया जा रहा। इस संंबंध में समिति की ओर से कई बार राजफैड के अधिकारियों को अवगत भी करवाया जा चुका है।
जानकारी के अनुसार राजफैड क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से समर्थन मूल्य पर सरसों,चना,मूूंगफली, मूंग की सरकारी खरीद कार्य करवा रही है। लेकिन वर्ष 2022 से लेकर अबतक 1.58 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि का भुगतान अभी तक राजफैड की ओर से नहीं किया गया है। इसके तहत वर्ष 2022-23 राजफैड खाता मिलान के अनुसार 1229517.41 रुपए, वर्ष 2023-24 में हैंडलिंग की बकाया राशि 1171486 रुपए, वर्ष 2023-24 में कमीशन की बकाया राशि 4655320 रुपए,2024-25 में सरसों व चना की हैंडलिंग व परिवहन की बकाया राशि 1496118 रुपए, वर्ष 2024-25 में सरसों व चना कमीशन की बकाया राशि 2069139 रुपए,2024-25 में मूंग व मंूगफली हैंडलिंग व परिवहन की बकाया राशि 893166 रुपए,वर्ष 2024-25 में मूंग व मूंगफली के कमीशन का बकाया 1257039 रुपए,2025-26 में सरसों/चना की हैंडलिंग व परिवहन की बकाया राशि 1206966 रुपए, वर्ष 2025-26 में सरसों/चना की धर्मकांटा से तुलाई का बकाया भुगतान 8460 रुपए तथा वर्ष 2025-26 में सरसों/चना कमीशन 1856755 रुपए बकाया भुगतान पड़ा है।
आपस का है मामला,करवाएंगे भुगतान
राजफैड समिति के जरीए ही कृषि जिंसों की खरीद कर रही है। खरीद होने पर भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। बकाया राशि का मामला राजफैड व समिति के बीच का है। शीघ्र ही बकाया राशि का भुगतान करवा देंगे।-हरिसिंह शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड,श्रीगंगानगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / खरीद कार्य का बकाया भुगतान पर राजफैड ने मारी कुंडली

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अनूपगढ़ MLA और SDM के बीच नोकझोंक, ज्ञापन देने में देरी पर भड़कीं शिमला नायक; जानें पूरा मामला

Anupgarh MLA Shimla Nayak and Ghadsana SDM
श्री गंगानगर

हिस्ट्रीशीटर के चाकू से घायल युवक ने दम तोड़ा, परिजनों ने किया हंगामा

श्री गंगानगर

किशोरी से पहले की दोस्ती फिर किया बलात्कारी, अब बीस साल की कैद और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

श्री गंगानगर

साइबर थाने में खुली साइबर क्राइम रिस्पोंस सैल, चौबीस घंटे होगी संचालित

श्री गंगानगर

नेतेवाला बाइपास पर बनेगा पैनोरमा, संकरी होगा जस्सासिंह मार्ग

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.