…साहब जी तूसी वेखो मेरे खेत चे ग्वार दी नहीं,मक्की दी फसल है

श्रीगंगानगर.पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ के खेतों में फर्जीवाड़े का बीज देखने के बाद रविवार को कृषि मंत्री ने श्रीगंगानगर जिले के खेतों की टोह ली तो यहां पर भी ग्वार के प्रदर्शन क्षेत्र पर गाजर खड़ी देखी। कृषि मंत्री जहां भी गए, वहां ऐसे ही मामले देखने को मिले। उन्होंने किसानों से पूछा तो उनका जवाब था हमने तो खेत में ग्वार ही बोया था, मक्का की बिजाई कौन कर गया? यह समझ से परे है।
नेतेवाला क्षेत्र में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ग्राम पंचायत 4 एल एल ढींगावाली राठान के चक 7 एचएच में मुरब्बा नंबर 50 का निरीक्षण किया तो ऑनलाइन गिरदावरी में गुरतेज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम से श्रीगंगानगर की धालीवाल सीड्स कंपनी की ओर से ग्वार की फसल की बिजाई दर्शाई हुई थी। निरीक्षण में अलग नजारा दिखा। चक 7 एचएच की यह जमीन गांव ढींगावाली राठान निवासी राम सिंह , गुरमीत सिंह व लखवीर सिंह के नाम थी और इनकी 10 बीघा जमीन में से पांच बीघा में मक्का और पांच बीघा जमीन में नरमे की बिजाई की हुई थी। कंपनी का ग्वार कहीं दिखाई नहीं दिया। कृषि मंत्री के साथ पुलिस जाप्ता, कृषि अधिकारी, पटवारी व कृषि पर्यवेक्षक मौजूद रहे। सादुलशहर के चक 9 बीजीएस में भी जिस किसान के खेत में कंपनी ने ग्वार के प्रमाणित बीज का प्रदर्शन अपने रिकार्ड में दिखा रखा था, वहां ग्वार की जगह गाजर मिली। किसान से पूछा तो उसने बताया कि ग्वार के प्रदर्शन के लिए उससे किसी कंपनी ने कभी संपर्क नहीं किया।