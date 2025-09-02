पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसा पानी, किसानों के खेतों तक पहुंचा, PAK में यह नहर टूटने की आशंका

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर): भारतीय सीमा क्षेत्र के गांव 14 एस माझीवाला के खेतों में सोमवार को पाकिस्तान से पानी आ गया। इससे वहां किसानों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की सादकी नहर टूटने की आशंका पर उन्होंने तुरंत बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया। उनके प्रयास से दोपहर बाद पानी का बहाव रुक सका।