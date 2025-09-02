Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसा पानी, किसानों के खेतों तक पहुंचा, PAK में यह नहर टूटने की आशंका

श्रीगंगानगर में जिला सीमावर्ती क्षेत्र 14 एस माझीवाला के पास पाकिस्तान से भारतीय सीमा में पानी घुस आया। किसानों ने इसकी चिंता जताई। बीएसएफ ने तुरंत सतर्कता बढ़ाई और मौके पर निगरानी तेज की।

श्री गंगानगर

Arvind Rao

Sep 02, 2025

water entered Indian border from Pakistan
Water entered Indian border from Pakistan (Patrika Photo)

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर): भारतीय सीमा क्षेत्र के गांव 14 एस माझीवाला के खेतों में सोमवार को पाकिस्तान से पानी आ गया। इससे वहां किसानों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की सादकी नहर टूटने की आशंका पर उन्होंने तुरंत बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया। उनके प्रयास से दोपहर बाद पानी का बहाव रुक सका।


जानकारी के अनुसार, भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पर तारबंदी के निकट गांव 14 एस माझीवाला के खेतों में सोमवार सुबह पानी दिखाई दिया। बताया गया कि 10 से 15 बीघा खेतों में करीब आधा-पौन फीट पानी दिखने पर किसानों ने तुरंत बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े कार्मिकों को इसकी सूचना दी।

ये भी पढ़ें

SI भर्ती 2021: 63 थानेदारों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा, इस तरह से दिए थे एग्जाम, 1 महिला थानेदार का गजब कारनामा
जयपुर
Rajasthan SI Recruitment 2021


विरोध दर्ज कराने पर पानी रोका


उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बीएसएफ अधिकारियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स से लैग मीटिंग कर पाकिस्तान की ओर से आ रहे पानी पर विरोध दर्ज कराया तो यह पानी रोक दिया गया। किसानों जसविंद्र सिंह चोपड़ा, गुरमीत सिंह, ठाकर सिंह, सुखचैन सिंह और मंगल सिंह आदि ने बताया कि पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बनी है।


ऐसे में भारतीय सीमा में उधर से पानी आने पर उन्होंने वहां सादकी नहर टूटने की आशंका जताई थी। लेकिन बताया गया कि वहां आसपास खेतों में बने खाले का बंधा टूटने पर पानी इधर भारतीय सीमा में आ गया। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के सक्रिय प्रयासों से इसे रोक दिया गया।

ये भी पढ़ें

SI Recruitment: हाईकोर्ट ने कहा- एसआई भर्ती दागदार, राईका के बेटे-बेटी को थानेदार बनाने में लिप्त रहा पूरा आयोग
जयपुर
Rajasthan SI Recruitment

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसा पानी, किसानों के खेतों तक पहुंचा, PAK में यह नहर टूटने की आशंका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट