पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसा पानी, किसानों के खेतों तक पहुंचा, PAK में यह नहर टूटने की आशंका

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर): भारतीय सीमा क्षेत्र के गांव 14 एस माझीवाला के खेतों में सोमवार को पाकिस्तान से पानी आ गया। इससे वहां किसानों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की सादकी नहर टूटने की आशंका पर उन्होंने तुरंत बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया। उनके प्रयास से दोपहर बाद पानी का बहाव रुक सका।
जानकारी के अनुसार, भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पर तारबंदी के निकट गांव 14 एस माझीवाला के खेतों में सोमवार सुबह पानी दिखाई दिया। बताया गया कि 10 से 15 बीघा खेतों में करीब आधा-पौन फीट पानी दिखने पर किसानों ने तुरंत बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े कार्मिकों को इसकी सूचना दी।
उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बीएसएफ अधिकारियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स से लैग मीटिंग कर पाकिस्तान की ओर से आ रहे पानी पर विरोध दर्ज कराया तो यह पानी रोक दिया गया। किसानों जसविंद्र सिंह चोपड़ा, गुरमीत सिंह, ठाकर सिंह, सुखचैन सिंह और मंगल सिंह आदि ने बताया कि पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बनी है।
ऐसे में भारतीय सीमा में उधर से पानी आने पर उन्होंने वहां सादकी नहर टूटने की आशंका जताई थी। लेकिन बताया गया कि वहां आसपास खेतों में बने खाले का बंधा टूटने पर पानी इधर भारतीय सीमा में आ गया। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के सक्रिय प्रयासों से इसे रोक दिया गया।