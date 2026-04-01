श्रीकरणपुर बॉर्डर बना पाक तस्करी का हॉट स्पॉट: लगातार तीन दिन में आई अस्सी करोड़ की हेरोइन खेप

श्रीगंगानगर. श्रीकरणपुर की अन्तराष्ट्रीय बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी सामने आई है। अब तक तीन दिनों में करीब अस्सी करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हो चुकी है। बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से श्रीकरणपुर क्षेत्र 1 एफसी रोही में मंगलवार को सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान खेत के पास दो पैकेट बरामद किए गए, जिनमें करीब डेढ़ किलोग्राम हेरोइन पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि इस हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब साढ़े सात करोड़ रुपए है। लगातार पाकिस्तान से आ रही हेरोइन की खेप से जांच एजेसियाें में खलबली मच गई है। जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने बताया कि करीब चौबीस घंटे पहले छह अप्रेल को भी इसी क्षेत्र में पाक ड्रोन से 2 किलो 340 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए आंकी गई थी। उस समय डिलीवरी लेने आए तस्करों के मंसूबे उस समय फेल हो गए थे जब बीएसएफ की कड़ी निगरानी हुई थी। बरामद पैकेट के पास काला बैग, जैकेट, गर्म शॉल, लोवर और दो जोड़ी जूते भी मिले थे। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि यह हेरोइन पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। श्रीकरणपुर के बॉर्डर एरिया चक एक एफ सी के खेतों में मंगलवार को सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, इस दौरान दो पैकेटो में करीब डेढ़ किलो हेरोइन बरामद की गई है। करीब दो दिन पहले 5 अप्रैल को करणपुर एरिया के गांव 17 ओ के पास चार युवकों से 12.167 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 60 करोड़ से अधिक बताई गई थी। यह खेप भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी।