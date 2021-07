भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष से मारपीट और फाड़े कपड़े

State President of BJP SC Morcha was beaten up and torn clothes- किसान संगठनों के पंडाल में पहुंचने पर युवकों ने मेघवाल को दबोचा