सर्जिकल स्ट्राइक: अमानक बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई

श्रीगंगानगर.खेती को जीवन मानने वाले किसान जब मिलावटी बीज, घटिया उर्वरक और नकली कीटनाशक से नुकसान झेलते हैं, तो उनकी मेहनत पर सबसे बड़ा प्रहार होता है। खराब बीज अंकुरण में विफलता, नकली कीटनाशक फसल सुरक्षा में नाकाम और अमानक खाद उत्पादन को सीधे नुकसान पहुंचाती है। वर्षों से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में यह काला कारोबार किसानों को लगातार छलता रहा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के कड़े निर्देशों के बाद कृषि विभाग ने गुण नियंत्रण अभियान 2025-26 के तहत दोनों जिलों में अब तक की सबसे व्यापक और सख्त कार्रवाई शुरू की। किसानों ने इसे "सर्जिकल स्ट्राइक" करार दिया, क्योंकि विभाग ने सीधे उस जड़ पर प्रहार किया है, जहां से मिलावटी कृषि आदान का खेल संचालित होता रहा।
गुण नियंत्रण अभियान: रेकॉर्ड स्तर पर जांच
17 नवंबर 2025 तक श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में कुल 2143 कृषि आदान प्रतिष्ठानों की छानबीन की गई। इस दौरान 1668 नमूने बीज, खाद और कीटनाशक की जांच के लिए लैब भेजे गए। कार्रवाई इतनी सख्त रही कि अमानक कृषि आदान बेचने वालों में हडक़ंप मच गया।
अब तक की कार्रवाई के प्रमुख परिणाम-88 फर्मों को कारण बताओ नोटिस
-39 फर्मों पर विक्रय रोक-13 फर्मों से अमानक माल जब्त-7 के विरुद्ध चालान-4 फर्मों के लाइसेंस रद्द
बीज निगम के 40 नमूने भी जांच के घेरे में, मानक नहीं मिले तो रुकेगा अनुदान
कृषि विभाग ने राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की ओर से उत्पादित गेहूं, चना और सरसों के 40 बीज नमूने राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे। विभाग का उद्देश्य अनुदानित बीज वितरण योजनाओं के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराना है। सहायक निदेशक कृषि सुरजीत कुमार, कृषि अधिकारी विकास कुमार और सुदेश कुमार ने बीज निगम इकाई से नमूने एकत्र किए। संयुक्त निदेशक कृषि डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि बीज नमूनों के मानक पाए जाने पर ही अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। यदि किसी भी नमूने में अमानकता पाई जाती है तो न केवल अनुदान रोका जाएगा, बल्कि विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
किसानों को राहत की उम्मीद
इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि अब अमानक बीज-खाद बेचने वालों पर विभाग का शिकंजा और कसने वाला है। किसान अब उम्मीद कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद मिलने से उनकी खेती सुरक्षित होगी और उत्पादन बेहतर होगा।
वर्जन…..
कृषि विभाग की ओर से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में चलाए जा रहे गुण नियंत्रण अभियान के तहत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना और अमानक सामग्री की रोकथाम करना है। विभाग की टीमों ने कई प्रतिष्ठानों की जांच कर संदिग्ध सामग्री जब्त की है। जिन नमूनों में अमानकता पाई जा रही है, उनके खिलाफ नोटिस, विक्रय रोक, चालान और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
-डॉ.सतीश कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, (कृषि), खंड श्रीगंगानगर।