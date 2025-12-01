कारोबारी अशोक चांडक से रंगदारी मांगने के मामले में पहला आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर. भाजपा नेता व कारोबारी अशोक चांडक से 30 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आखिर पांच माह बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण कुमार सिहाग के अनुसार हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के गांव गोद निवासी राहुल कुमार नाई को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने विनोबा बस्ती स्थित चांडक के आवास की रैकी कर गैंगस्टर रोहित गोदारा को तस्वीरें और वीडियो भेजी थीं। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने साथी पुरुषोत्तम के साथ चहल चौक के पास एक होटल में रुका था और वहीं से बाइक पर चांडक के घर पहुंचकर पूरी निगरानी की। एएसआई सिहाग ने बताया कि राहुल नाई वही आरोपी है, जिसने 17 जून को बसंती चौक के पास कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर जिम के बाहर पिस्टल लेकर फायरिंग की थी। कोतवाली पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। बाद में सीकर पुलिस ने उसे अवैध पिस्टल सहित दबोच लिया। इसके बाद आशीष गुप्ता फायरिंग केस में गिरफ्तारी होने के पश्चात अब चांडक धमकी प्रकरण में भी उसे संलिप्त मानते हुए गिरफ्तार किया गया है।

मोटी कमाई का सब्जबाग दिखाया और गैंग का बना गुर्गा

आरोपी राहुल कुमार ने बताया कि वह हरियाणा के बाबल में हौज पाइप बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करता था लेकिन बड़े आदमी बनने की इच्छा थी। हैरी बॉक्सर गैंग के सदस्यों ने उसे मोटी कमाई का सब्जबाग दिखाया और वह इस लालच में फंस गया। इस आरोपी ने बताया कि जितनी रकम गैंग के लोगों ने बोली उतनी रकम नहीं आई। सिर्फ आश्वासन दिया गया। इस चक्कर में उस पर तीन केस हो गए है। कॉलोनाइजर गुप्ता पर फायरिंग के सवाल पर उसका कहना था कि बस उस सेठ को डराना था, मारने का इरादा नहीं था।