सरहदी गांवों में बहेगी विकास की धारा

-कृष्ण चौहान श्रीगंगानगर.मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत पाकिस्तान की सरहद से लगे गांवों के विकास के लिए करीब 59 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की जयपुर में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें राज्य के चार जिलों के लिए बनाया गया थार प्लान पर मुहर लगाई गई। योजना में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास कर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।जिला परिषद के अनुसार पहले चरण में 38 करोड़ 51 लाख 78 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से जिले में 272 निर्माण कार्य किए जाएंगे। द्वितीय चरण के लिए 20 करोड़ 14 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें 155 नए विकास कार्य शामिल हैं।
चार जिले और 1206 गांव शामिल
थार योजना में राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के कुल 1206 सरहदी गांव शामिल हैं, जिनमें विकास कार्य करवाए जाएंगे। राज्य के चार जिलों के लिए थार योजना में 120 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय समिति की ओर से करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समितियों में अनूपगढ़, घड़साना, करणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर और श्रीविजयनगर शामिल हैं, जिनमें कुल 842 गांवों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सडक़ संपर्क, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, खेल, महिला सशक्तीकरण और कौशल विकास से संबंधित 427 निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।
फैक्ट फाइल
प्रथम चरण: 38 करोड़ 51 लाख 78 हजार रुपए
निर्माण कार्य स्वीकृति: 272
द्वितीय चरण: 20 करोड़ 14 लाख रुपए
निर्माण कार्य स्वीकृति: 155
थार में बजट स्वीकृत
-श्रीगंगानगर: 3851.78 लाख
-बाड़मेर : 2601.31 लाख
-बीकानेर :1001.62 लाख
-जैसलमेर: 4545.29 लाख
-कुल बजट स्वीकृत:12000.00 लाख
प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी
थार योजना का प्लान स्वीकृत हो चुका है और अगले 15 दिनों के भीतर जिला परिषद की ओर से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद बॉर्डर एरिया के गांवों में विकास को गति मिलेगी।