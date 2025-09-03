Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

सरहदी गांवों में बहेगी विकास की धारा

पत्रिका एक्सक्लूसिव - मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना में 59 करोड़ मंजूर

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Sep 03, 2025

  • -कृष्ण चौहान श्रीगंगानगर.मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत पाकिस्तान की सरहद से लगे गांवों के विकास के लिए करीब 59 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की जयपुर में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें राज्य के चार जिलों के लिए बनाया गया थार प्लान पर मुहर लगाई गई। योजना में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास कर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।जिला परिषद के अनुसार पहले चरण में 38 करोड़ 51 लाख 78 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से जिले में 272 निर्माण कार्य किए जाएंगे। द्वितीय चरण के लिए 20 करोड़ 14 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें 155 नए विकास कार्य शामिल हैं।

चार जिले और 1206 गांव शामिल

  • थार योजना में राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के कुल 1206 सरहदी गांव शामिल हैं, जिनमें विकास कार्य करवाए जाएंगे। राज्य के चार जिलों के लिए थार योजना में 120 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय समिति की ओर से करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समितियों में अनूपगढ़, घड़साना, करणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर और श्रीविजयनगर शामिल हैं, जिनमें कुल 842 गांवों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सडक़ संपर्क, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, खेल, महिला सशक्तीकरण और कौशल विकास से संबंधित 427 निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।

फैक्ट फाइल

प्रथम चरण: 38 करोड़ 51 लाख 78 हजार रुपए

निर्माण कार्य स्वीकृति: 272

द्वितीय चरण: 20 करोड़ 14 लाख रुपए

निर्माण कार्य स्वीकृति: 155

थार में बजट स्वीकृत

  • -श्रीगंगानगर: 3851.78 लाख
  • -बाड़मेर : 2601.31 लाख
  • -बीकानेर :1001.62 लाख
  • -जैसलमेर: 4545.29 लाख
  • -कुल बजट स्वीकृत:12000.00 लाख

प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी

  • थार योजना का प्लान स्वीकृत हो चुका है और अगले 15 दिनों के भीतर जिला परिषद की ओर से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद बॉर्डर एरिया के गांवों में विकास को गति मिलेगी।
  • गिरधर, सीईओ, जिला परिषद, श्रीगंगानगर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / सरहदी गांवों में बहेगी विकास की धारा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट