देशभर में फैल रही गंगानगरी गुलाब की खुशबू

श्रीगंगानगर.गंगानगरी किन्नू के देश-विदेश में पहचान बनाने के बाद अब गंगानगरी लाल गुलाब की खुशबू दूर-दूर तक फैल रही है। परम्परागत फसलों की तुलना में इससे ज्यादा कमाई होने के कारण किसानों का रुझान लगातार इसकी खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है। दो-ढाई दशक पहले जहां श्रीगंगानगर जिले में गुलाब की खेती का रकबा पांच-दस बीघे था, वहीं आज दो-ढाई हजार बीघे में इसकी खेती होने लगी है। उद्यान विभाग गुलाब की खेती पर अनुदान भी देता है।पंजाब से सटे श्रीगंगानगर जिले में नरमा-कपास, गेहूं और सरसों जैसी परम्परागत फसलों की खेती के साथ बागवानी की शुरुआत हुई तो यहां का किन्नू देश की सरहद लांघ विदेशों तक पहुंच गया। अब गंगानगरी गुलाब अपने सुर्ख रंग और खुशबू की बदौलत राजस्थान के साथ-साथ कई राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। प्रति बीघा में होने वाले उत्पादन से परंपरागत फसलों की तुलना में ज्यादा कमाई होने और भुगतान तुरंत मिलने से किसान इसकी खेती के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।