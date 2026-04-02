Rajasthan Crime: 28 साल की युवती ने शादीशुदा प्रेमी को किया वीडियो कॉल, फिर फंदे पर झूलकर दी जान, आरोपी दो बच्चों का पिता गिरफ्तार

श्रीगंगानगर। अबोहर क्षेत्र में एक युवती द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बस स्टैंड के पीछे स्थित एक पीजी में रहने वाली युवती ने कथित रूप से अपने प्रेमी को वीडियो कॉल करने के दौरान फंदा लगाकर जान दे दी। घटना का पता उस समय चला जब युवक ने लाइव कॉल पर युवती को यह कदम उठाते देख लिया और तुरंत पीजी पहुंच गया। हालांकि तब तक युवती की मौत हो चुकी थी।