6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: 28 साल की युवती ने शादीशुदा प्रेमी को किया वीडियो कॉल, फिर फंदे पर झूलकर दी जान, आरोपी दो बच्चों का पिता गिरफ्तार

अबोहर इलाके से युवती के सुसाइड करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती दो साल से शादीशुदा प्रेमी के संपर्क में थी। कहासुनी के बाद प्रेमी के सामने युवती ने लाइव सुसाइड कर लिया।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Apr 01, 2026

PG girl suicide

गिरफ्तार शादीशुदा प्रेमी (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। अबोहर क्षेत्र में एक युवती द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बस स्टैंड के पीछे स्थित एक पीजी में रहने वाली युवती ने कथित रूप से अपने प्रेमी को वीडियो कॉल करने के दौरान फंदा लगाकर जान दे दी। घटना का पता उस समय चला जब युवक ने लाइव कॉल पर युवती को यह कदम उठाते देख लिया और तुरंत पीजी पहुंच गया। हालांकि तब तक युवती की मौत हो चुकी थी।

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान गांव अरनीवाला निवासी 28 वर्षीय गीता के रूप में हुई है। वह अबोहर में बस स्टैंड के पीछे स्थित एक पीजी में रह रही थी और पिछले करीब एक वर्ष से वहीं ठहरी हुई थी। बताया जा रहा है कि गीता स्थानीय समर सिनेमा में काम करती थी।

दो साल से युवक के संपर्क में थी युवती

पुलिस जांच में सामने आया है कि गीता का रवि कुमार नामक युवक से पिछले करीब दो साल से संपर्क था। दोनों के बीच मंगलवार से एक दिन पहले किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी। इसके बाद मंगलवार रात दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान युवती ने अचानक फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

पीजी पहुंचने से पहले युवती की मौत

बताया जा रहा है कि युवक रवि कुमार ने वीडियो कॉल के दौरान ही यह पूरी घटना देख ली। इसके बाद वह घबराकर तुरंत पीजी की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। युवक की सूचना पर पीजी संचालिका मीनू अनेजा युवती के कमरे में पहुंचीं, जहां गीता फंदे पर लटकी हुई मिली। इसके बाद तुरंत पुलिस और युवती के परिजनों को सूचना दी गई।

मोर्चरी में रखा गया शव

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मनिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया।

शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर रवि कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ट्रांसफार्मर पर गिरी आकाशीय बिजली, 500 मीटर दूर घरों तक दौड़ा तेज करंट, तीन बच्चे बुरी तरह झुलसे
श्री गंगानगर
anupgarh lightning strike

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 08:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Crime: 28 साल की युवती ने शादीशुदा प्रेमी को किया वीडियो कॉल, फिर फंदे पर झूलकर दी जान, आरोपी दो बच्चों का पिता गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से लोहे के दरवाजे में उतारा करंट, 1 बच्चे की दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत नाजुक

Rajasthan Lightning Tragedy Two Children Severely Burned as Lightning Strikes One Dies Other Critical
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar: इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ रहे ड्रग ड्रोन अटैक, हथियार भी गिराए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े मामले

ड्रोन से ड्रग अटैक के संवेदनशील चिन्हित इलाके, पत्रिका फोटो
श्री गंगानगर

Abohar News: महिला अधिवक्ता पर जीजा ने किया रॉड से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Abohar News
श्री गंगानगर

सुखाड़िया सर्किल पर सरेआम गुंडागर्दी: लोग देखते रहे और वे पिटते रहे, फूल विक्रेता पर जानलेवा हमला

श्री गंगानगर

पाक से फिर आई करीब 60 करोड़ की हेरोइन खेप, चार युवको को दबोचा

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.