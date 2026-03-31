सूरतगढ़: एसडीएम कार्यालय के पास पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, अधिकारियों के फूले हाथ-पांव

जानकारी के अनुसार वार्ड 37 निवासी राजेन्द्र शर्मा मंगलवार सुबह करीब सात बजे टंकी पर चढ़ गया। उसका कहना है कि पंचायत समिति ने उसका सामान जब्त कर लिया था और उसका मकान भी तोड़ दिया गया। इसी मामले में वह पांच लाख रुपए मुआवजा, जब्त सामान वापस दिलाने, टूटे मकान के बदले जमीन देने और उस समय के विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।