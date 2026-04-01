RBSE 12th Result: 93.80 फीसदी नंबर देख फफक पड़ी नकिता की मां, बोली- रिजल्ट देखने के लिए जिंदा नहीं बची, लेकिन वादा निभा गई बेटी

नकिता के पिता मंगल सिंह ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। उनकी बड़ी बेटी नाना के घर पर रहकर बीएसटीसी कर रही है। वहीं दूसरे नंबर पर नकिता थी, जिसकी 12वीं का रिजल्ट आने से 11 दिन पहले मौत हो गई। तीसरे की बेटी 10वीं कक्षा में है, वहीं बेटा सबसे छोटा है, जो 8वीं कक्षा में है। मंगल सिंह ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ने में काफी होशियार थी, वे नकिता को एसडीएम बनता देखना चाह रहे थे।