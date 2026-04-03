कचरे से आहत ग्रामीण लामबंद, एफआईआर को बताया राजनीति से प्रेरित

श्रीगंगानगर. निकटवर्ती चक 6 जैड ए में डंपिंग प्वाइंट के विरोध में किसानों और ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रहा। दोपहर बाद हुई बरसात के बावजूद प्रदर्शनकारियों के हौसले कमजोर नहीं पड़े और वे तिरपाल के सहारे धरना स्थल पर डटे रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की ओर से डंपिंग प्वाइंट को शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नगर परिषद प्रशासन इन आदेशों की पालना कराने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है। संघर्ष समिति के सदस्य राजकुमार सैनी ने बताया कि इस संबंध में पुरानी आबादी थाना सीआई को लिखित में ज्ञापन देकर अपना पक्ष रखा गया है। उनका कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और जिस स्थान पर धरना दिया जा रहा है, वह किसानों के खेतों तक जाने का रास्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद आयुक्त ने इस रास्ते को सार्वजनिक मार्ग बताते हुए वहां बैठे किसानों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवा दिया। सैनी ने कहा कि यह एफआईआर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में साक्ष्य पेश किए जाएंगे।