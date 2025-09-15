Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

​ अगले एक साल में बदल जाएगी गंगानगर की तस्वीर

- विधायक बिहाणी ने किया सुखाडि़या सर्किल का लोकार्पण

श्री गंगानगर

Surender Kumar Ojha

Sep 15, 2025


श्रीगंगानगर. विधायक जयदीप बिहाणी का दावा है कि अगले एक साल में इलाके की काया पलट जाएगी। सड़कों की जर्जर हालत और पानी निकासी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार से विशेष बजट से इलाके में विकास कार्य कराने की बात कही। सुखाडि़या सर्किल के पुननिर्माण के लोकार्पण के कार्यक्रम में विधायक ने नगर परिषद के तत्कालीन बोर्ड पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सरकारी संस्था को अपने घर की दुकान बनाई थी और खजाना खाली कर दिया था उनका हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। उन्होंने कलक्टर को साधुवाद भी दिया जिनकी बदौलत यूआईटी के माध्यम से शहर में काम कराए जा रहे है। विधायक ने कहा कि सुखाडि़या सर्किल के बाद भारत माता चौक, अंहिंसा चौक और किसान चौक आदि के जीर्णोद़्धार कराने की बात कही। वर्ष 2027 को गंगनगर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का दावा किया। इस दौरान अनुसूचित जाति एवं वित्त आयोग अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार नायक, नगर परिषद के पूर्व सभापति श्यामलाल धारीवाल, महेश पेड़ीवाल, चेष्टा सरदाना, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष तरसेम गुप्ता आदि ने भी विचार व्यक्त किए।
तब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने किया था लोकार्पण
इस शहर की स्थापना से लेकर अब तक एक बार ही राष्ट्रपति का दौरा हुआ हैं। वर्ष 1980 में सुखाडि़या सर्किल और सुखाडि़या पार्क का लोकार्पण करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह आए थे, तब इस सर्किल एरिया को शहर का सबसे खूबसूरत बनाया गया था। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत जवाहरनगर सहित कई नई कॉलोनियों को बसाने की प्रक्रिया यूआईटी प्रशासन ने की थी। 45 साल बाद बिहाणी ने अब इस सुखाडि़्या सर्किल को संकरा कर भव्य रूप देने के लिए यूआईटी से यह काम कराया है।

Published on:

15 Sept 2025 01:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / ​ अगले एक साल में बदल जाएगी गंगानगर की तस्वीर

