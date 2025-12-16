चोरी के लिए शादियों में बिन बुलाया मेहमान बनता था चोर

श्रीगंगानगर. घमूड़वाली थाना क्षेत्र के गांव मांझूवास में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात करने वाले आदतन चोर के साथ ही चोरी का सोना-चांदी खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 15 तोला सोने के आभूषण, 500 ग्राम चांदी और 15 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं। घमूड़वाली सीआई राजेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी अनिल कुमार चोरी करने के लिए शादियों में बिन बुलाया मेहमान बनकर घुसता था। वह सूट-बूट पहनकर अपनी कार से शादी समारोह में पहुंचता और खुद को बाराती या घराती बताकर कार्यक्रम में शामिल हो जाता। इसी दौरान उसकी नजर महिलाओं के पहने सोने-चांदी के गहनों पर रहती थी और मौका मिलते ही चोरी को अंजाम दे देता था।
मांझूवास में वारदात को दिया अंजाम
पुलिस के अनुसार 5 दिसंबर की रात गांव मांझूवास में नकबजनी की घटना हुई थी। अगले दिन 6 दिसंबर को गांव निवासी संदीप जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति उसके घर से 15 तोला सोने के आभूषण, 500 ग्राम चांदी और 15 हजार रुपए नकद चोरी कर ले गया। इस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच हैडकांस्टेबल महेंद्र कुमार को सौंपी गई। थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरों की सूचना के आधार पर गोलूवाला निवासी अनिल कुमार पुत्र दलीप कुमार, हाल सद्भावना नगर रोड गोकुलधाम सी-ब्लॉक श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई। जांच में सामने आया कि चोरी का माल उसने सूरतगढ़ के भवानी चौक निवासी सुनार आकाश सोनी पुत्र राजकुमार को बेच दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
एक दर्जन से अधिक वारदातें स्वीकार
पुलिस के अनुसार आरोपी अनिल कुमार नशे का आदी है और पलक झपकते चोरी करने में माहिर है। उसने श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में एक दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। लालगढ़ जाटान, चूनावढ़, गोलूवाला सहित अन्य थानों में दर्ज मामलों की भी पुलिस जांच कर रही है।
