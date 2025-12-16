चोरी के लिए शादियों में बिन बुलाया मेहमान बनता था चोर

पुलिस के अनुसार 5 दिसंबर की रात गांव मांझूवास में नकबजनी की घटना हुई थी। अगले दिन 6 दिसंबर को गांव निवासी संदीप जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति उसके घर से 15 तोला सोने के आभूषण, 500 ग्राम चांदी और 15 हजार रुपए नकद चोरी कर ले गया। इस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच हैडकांस्टेबल महेंद्र कुमार को सौंपी गई। थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरों की सूचना के आधार पर गोलूवाला निवासी अनिल कुमार पुत्र दलीप कुमार, हाल सद्भावना नगर रोड गोकुलधाम सी-ब्लॉक श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई। जांच में सामने आया कि चोरी का माल उसने सूरतगढ़ के भवानी चौक निवासी सुनार आकाश सोनी पुत्र राजकुमार को बेच दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।