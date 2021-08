अबकी बार पेपर तीन घंटे की बजाय महज डेढ़ घंटे की रहेगी समय अवधि

This time instead of three hours, the time duration of the paper will be only one and a half hours.- परीक्षाओं का फाइनल: दो पारियों दो पारियों के बीच अंतराल महज दस मिनट का