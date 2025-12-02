Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

अलसुबह हाईवे पर दहशत: ट्रेलर पलटा और मिनटों में भड़क उठी आग, चालक झुलसा

श्रीगंगानगर के पास से गुजर रहे भारतमाला रोड पर हनुमानगढ़–पल्लू मार्ग स्थित गांव चाडसर के पास मंगलवार अलसुबह करीब पांच बजे पंजाब से गुजरात जा रहा ट्रेलर पलट गया। पलटते ही शॉर्ट सर्किट से ट्रेलर में आग लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Deepak Sharma

Dec 02, 2025

भारतमाला रोड पर आग से जला ट्रेलर।

भारतमाला रोड पर आग से जला ट्रेलर।

श्रीगंगानगर के पास से गुजर रहे भारतमाला रोड पर हनुमानगढ़–पल्लू मार्ग स्थित गांव चाडसर के पास मंगलवार अलसुबह करीब पांच बजे पंजाब से गुजरात जा रहा ट्रेलर पलट गया। पलटते ही शॉर्ट सर्किट से ट्रेलर में आग लग गई। लपटें उठती देख राहगीरों ने सूचना दी। राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची और पीलीबंगा तथा सूरतगढ़ की दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

आगजनी में चालक खारा फरीदकोट (पंजाब) निवासी जोरा सिंह (30) पुत्र छिन्दा सिंह बुरी तरह झुलस गया। उसे हनुमानगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से बठिण्डा एम्स रेफर किया गया।

राजियासर थाना के एएसआई सज्जन कुमार मीणा ने बताया कि फरीदकोट से पशुचारा लेकर गुजरात जा रहा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

पीलीबंगा के बाद सूरतगढ़ दमकल पहुंची

सूचना पर पीलीबंगा की दमकल गाड़ी सबसे पहले पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। इसके बाद सूरतगढ़ दमकल गाड़ी भी मौके पर पहुंची और फायरमैन पंकज चौहान, पूर्ण सिंह व चालक राजेन्द्र गिल ने आग को काबू किया। बाद में हाइड्रा की मदद से ट्रेलर को मार्ग से हटवाया गया। ट्रेलर मालिक कुलविन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंच गया।

Updated on:

02 Dec 2025 02:48 pm

Published on:

02 Dec 2025 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / अलसुबह हाईवे पर दहशत: ट्रेलर पलटा और मिनटों में भड़क उठी आग, चालक झुलसा

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

