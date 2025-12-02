अलसुबह हाईवे पर दहशत: ट्रेलर पलटा और मिनटों में भड़क उठी आग, चालक झुलसा

श्रीगंगानगर के पास से गुजर रहे भारतमाला रोड पर हनुमानगढ़–पल्लू मार्ग स्थित गांव चाडसर के पास मंगलवार अलसुबह करीब पांच बजे पंजाब से गुजरात जा रहा ट्रेलर पलट गया। पलटते ही शॉर्ट सर्किट से ट्रेलर में आग लग गई। लपटें उठती देख राहगीरों ने सूचना दी। राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची और पीलीबंगा तथा सूरतगढ़ की दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।