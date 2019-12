खुले में सोने को मजबूर यात्री, रैन बसेरे की दरकार

रेलवे स्टेशन प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से रेलवे स्टेशन के बाहर नगरपालिका की ओर से रैन बसेरा शुरू नहीं हो सका। इससे रात्रि के समय बेसहारा व यात्रियों को खुले आसमान के नीचे मजबूरन सोना पड़ रहा है।