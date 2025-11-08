मृतकों की पहचान लखविंदर सिंह (35) पुत्र नंद सिंह निवासी 9 डब्ल्यू रामगढ़संघर और लखविंदर सिंह (45) पुत्र गुरुदेव सिंह के रूप में हुई है। दोनों साथ में शादी-ब्याह में हलवाई का काम करते थे और कार्यक्रम से लौटते समय हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घायलों को श्रीकरणपुर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।