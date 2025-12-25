25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द मिलेगी डोरमेट्री सुविधा, 150 रुपए में 12 घंटे कर सकेंगे आराम, ऐसे होगी बुकिंग

सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत तेजी से विकसित किया जा रहा है। अब इस स्टेशन पर डोरमेट्री सुविधा शुरू करने की योजना है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Dec 25, 2025

suratgarh

फोटो-पत्रिका

श्री गंगानगर। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अब होटल में महंगे रूम बुक करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बीकानेर मंडल द्वारा महानगरीय रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर सूरतगढ़ अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जल्द ही डोरमेट्री सुविधा शुरू की जाएगी। जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान आराम करने का एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।

वातानुकूलित डोरमेट्री में यात्री नाममात्र किराए में स्टेशन पर 12 घंटे तक एसी रूम में आराम कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे स्टेशन के एक रिटायरिंग रूम को डोरमेट्री में बदलने के लिए प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है, जिसको शीघ्र स्वीकृति मिलने के आसार हैं। रेल यात्री टिकट बुकिंग के दौरान आईआरसीटीसी या रेल एप के माध्यम से डोरमेट्री में बेड बुक करवा सकेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए भी अलग से वेटिंग रूम बनाने का प्रस्ताव है। यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने के तहत उठाया गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

अब तक बड़े स्टेशनों पर ही डोरमेट्री सुविधा

डोरमेट्री आमतौर पर साझा विश्राम कक्ष होते हैं, जिनमे एक ही कमरे में कई यात्री रहते हैं। एयर कंडीशनिंग, वॉशरूम, बॉथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित डोरमेट्री कमरों में बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को अलग-अलग आरामदायक बेड उपलब्ध करवाए जाते हैं। यात्री अपनी यात्रा के दौरान डोरमेट्री में रेल द्वारा निर्धारित शुल्क पर कुछ घंटों के लिए आराम कर सकते हैं, जो सामान्य होटल की तुलना में बहुत सस्ता होता है।

अब तक उत्तर-पश्चिम रेलवे में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर ही डोरमेट्री सुविधा उपलब्ध है। वहीं श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर भी डोरमेट्री सुविधा है। अक्सर अन्य स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम में किराया लगभग बाजार के समक्ष होने के चलते इनकी बुकिंग काफी कम रहती है। इसको देखते हुए बड़े अमृत स्टेशनों पर डोरमेट्री की सुविधा प्रारंभ होने से जहां हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा, वहीं रेलवे को भी राजस्व प्राप्त होगा।

महज 150 रुपए में 12 घंटे आराम की सुविधा

सूरतगढ़ अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में तीन रिटायरिंग रूम तथा एक एसी वेटिंग हॉल मौजूद है। रेलवे की योजना के अनुसार इनमें एक रिटायरिंग रूम को चार बेड के एयर कंडीशन डोरमेट्री में बदला जाएगा। जबकि दूसरे रिटायरिंग रूम को डबल बेड एसी रूम तथा तीसरे को स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए नि:शुल्क वेटिंग रूम में तब्दील किया जाएगा। डोरमेट्री में रेल यात्रियों को महज 150 रुपए में 12 घंटों तक आराम करने की सुविधा मिलेगी।

ऐसे होगी बुकिंग

इसके लिए यात्रियों को पहले रेलवे एप या आईआरसीटीसी के माध्यम से अपनी टिकट के पीएनआर जानकारी के साथ डोरमेट्री की बुकिंग करनी होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस नई सुविधा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी डोरमेट्री कमरे पूरी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित होंगे ताकि यात्री बिना किसी चिंता के आराम कर सकें।

योजना पर हो रहा काम

यात्रीभार की दृष्टि से बड़े अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर डोरमेट्री बनाने के लिए मंडल योजना बना रहा है। जिससे यात्रियों को सस्ते दामों पर रेलवे स्टेशन पर ही ठहराव की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसको लेकर प्रस्ताव अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं। -भूपेश यादव, सीनियर डीसीएम, बीकानेर रेल मंडल।

ये भी पढ़ें

अवैध संबंधों में अड़चन बनी थी पत्नी, हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार
श्री गंगानगर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 10:20 pm

Published on:

25 Dec 2025 10:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द मिलेगी डोरमेट्री सुविधा, 150 रुपए में 12 घंटे कर सकेंगे आराम, ऐसे होगी बुकिंग

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कागजों में सफाई,जमीन पर गड़बड़ी: 17 एमडी ग्राम पंचायत में 11 लाख का गड़बड़झाला उजागर

श्री गंगानगर

अवैध संबंधों में अड़चन बनी थी पत्नी, हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

श्री गंगानगर

बीकानेर मंडल में अब प्लास्टिक मुक्त होंगे अमृत भारत रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्मों पर लगेंगी क्रशिंग मशीनें

Suratgarh Railway station
श्री गंगानगर

बच्चों को सांता बनाया तो स्कूल पर होगी कार्रवाई, राजस्थान के इस जिले में आदेश हुए जारी

एआई से बनाई गई तस्वीर
श्री गंगानगर

देश निकाला: आ​​​खिर जर्मन दंपती को छोड़ना होगा भारत

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.