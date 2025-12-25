Rajasthan: सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द मिलेगी डोरमेट्री सुविधा, 150 रुपए में 12 घंटे कर सकेंगे आराम, ऐसे होगी बुकिंग

वातानुकूलित डोरमेट्री में यात्री नाममात्र किराए में स्टेशन पर 12 घंटे तक एसी रूम में आराम कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे स्टेशन के एक रिटायरिंग रूम को डोरमेट्री में बदलने के लिए प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है, जिसको शीघ्र स्वीकृति मिलने के आसार हैं। रेल यात्री टिकट बुकिंग के दौरान आईआरसीटीसी या रेल एप के माध्यम से डोरमेट्री में बेड बुक करवा सकेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए भी अलग से वेटिंग रूम बनाने का प्रस्ताव है। यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने के तहत उठाया गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।