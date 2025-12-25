Rajasthan: सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द मिलेगी डोरमेट्री सुविधा, 150 रुपए में 12 घंटे कर सकेंगे आराम, ऐसे होगी बुकिंग

फोटो-पत्रिका
श्री गंगानगर। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अब होटल में महंगे रूम बुक करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बीकानेर मंडल द्वारा महानगरीय रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर सूरतगढ़ अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जल्द ही डोरमेट्री सुविधा शुरू की जाएगी। जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान आराम करने का एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।
वातानुकूलित डोरमेट्री में यात्री नाममात्र किराए में स्टेशन पर 12 घंटे तक एसी रूम में आराम कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे स्टेशन के एक रिटायरिंग रूम को डोरमेट्री में बदलने के लिए प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है, जिसको शीघ्र स्वीकृति मिलने के आसार हैं। रेल यात्री टिकट बुकिंग के दौरान आईआरसीटीसी या रेल एप के माध्यम से डोरमेट्री में बेड बुक करवा सकेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए भी अलग से वेटिंग रूम बनाने का प्रस्ताव है। यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने के तहत उठाया गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
डोरमेट्री आमतौर पर साझा विश्राम कक्ष होते हैं, जिनमे एक ही कमरे में कई यात्री रहते हैं। एयर कंडीशनिंग, वॉशरूम, बॉथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित डोरमेट्री कमरों में बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को अलग-अलग आरामदायक बेड उपलब्ध करवाए जाते हैं। यात्री अपनी यात्रा के दौरान डोरमेट्री में रेल द्वारा निर्धारित शुल्क पर कुछ घंटों के लिए आराम कर सकते हैं, जो सामान्य होटल की तुलना में बहुत सस्ता होता है।
अब तक उत्तर-पश्चिम रेलवे में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर ही डोरमेट्री सुविधा उपलब्ध है। वहीं श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर भी डोरमेट्री सुविधा है। अक्सर अन्य स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम में किराया लगभग बाजार के समक्ष होने के चलते इनकी बुकिंग काफी कम रहती है। इसको देखते हुए बड़े अमृत स्टेशनों पर डोरमेट्री की सुविधा प्रारंभ होने से जहां हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा, वहीं रेलवे को भी राजस्व प्राप्त होगा।
सूरतगढ़ अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में तीन रिटायरिंग रूम तथा एक एसी वेटिंग हॉल मौजूद है। रेलवे की योजना के अनुसार इनमें एक रिटायरिंग रूम को चार बेड के एयर कंडीशन डोरमेट्री में बदला जाएगा। जबकि दूसरे रिटायरिंग रूम को डबल बेड एसी रूम तथा तीसरे को स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए नि:शुल्क वेटिंग रूम में तब्दील किया जाएगा। डोरमेट्री में रेल यात्रियों को महज 150 रुपए में 12 घंटों तक आराम करने की सुविधा मिलेगी।
इसके लिए यात्रियों को पहले रेलवे एप या आईआरसीटीसी के माध्यम से अपनी टिकट के पीएनआर जानकारी के साथ डोरमेट्री की बुकिंग करनी होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस नई सुविधा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी डोरमेट्री कमरे पूरी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित होंगे ताकि यात्री बिना किसी चिंता के आराम कर सकें।
यात्रीभार की दृष्टि से बड़े अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर डोरमेट्री बनाने के लिए मंडल योजना बना रहा है। जिससे यात्रियों को सस्ते दामों पर रेलवे स्टेशन पर ही ठहराव की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसको लेकर प्रस्ताव अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं। -भूपेश यादव, सीनियर डीसीएम, बीकानेर रेल मंडल।
