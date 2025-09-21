घग्घर डिप्रेशन संख्या 12 में नाव पलटने से दो युवकों की मौत

सूरतगढ़.भोजेवाला रोड पर घग्घर डिप्रेशन संख्या 12 में पानी में नाव पलटने से दो युवकों की मौत हो गई। जबकि तीन जने सुरक्षित बाहर निकले। सूचना मिलने पर तहसीलदार,सिटी पुलिस व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय नागरिकों की मदद से दोनों युवकों के शव को बाहर निकालकर उपजिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया।जिनका रविवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

तहसीलदार विनोद कड़वासरा ने बताया कि शनिवार शाम करीब सवा चार बजे भोजेवाला रोड पर घग्घर डिप्रेशन संख्या 12 में पानी की नाव में पांच जने सवार हुए थे। डिप्रेशन में करीब तीस फुट पानी था। पानी में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में अलवर निवासी दीपक(27)पुत्र रामावतार गुर्जर व किशनपुरा आबादी निवासी प्रहलाद(25)पुत्र मदनलाल पानी में डूब गए। जबकि तीन अन्य जने सुरक्षित बाहर निकल गए। पानी में नाव पलटने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे गए। वही,सूचना मिलने पर प्रशासन व पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिकों की मदद से दोनों युवकों के शवों को बाहर निकालकर उपजिला चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित किया। इसके बाद दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। उन्होंने बताया कि मृतक दीपक श्रीविजयनगर अमूल डेयरी में दूध टेस्टिंग का कार्य करता था।

हादसे की सूचना मिलने पर ग्रामीण व परिजन पहुंचे

दो युवकों ने घग्घर पानी में डूबने की सूचना मिलने पर किसान नेता हनुमान मील, पूर्व सरपंच मुखराम खिलेरी, राजेश भादू, हेमराज भादू, सुभाष भादू, मोहन भादू, पृथ्वी कूकणा,लालचंद लोहरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सालय पहुंचे। सिटी थाना के एसआई दलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी पहुंचा। एसआई ने बताया कि शाम होने की वजह से दोनों शवों का पोस्टमार्टम रविवार सुबह करवाया जाएगा। मृतक दीपक के परिजनों को हादसे के बारे में सूचित कर दिया गया है।

डिप्रेशनों पर गश्त ओर बढ़वाएगे, करेंगे कार्रवाई

तहसीलदार विनोद कड़वासरा ने बताया कि घग्घर डिप्रेशनों में पानी के बहाव पर पैनी नजर रखी जा रही है। यहां पुलिस गश्त ओर बढ़ाएगे। घग्घर डिप्रेशनों में अवैध रूप से नाव चलाने वालों व सेल्फी के लिए जान जोखिम डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि घग्घर नदी व घग्घर डिप्रेशन में पानी बहाव के समय आमजन को दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके साथ चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं।